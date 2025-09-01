Van a un bar, piden tostadas con tomate y tienen que mostrar al mundo lo que les han puesto: "No sabemos si reclamar o volver"
"Nos ha dado tanta risa...".
El pan con tomate es un desayuno indispensable para muchas personas y un clásico básico en numerosos bares, que lo ofrecen como uno de sus platos estrella en las primeras horas de la mañana.
Pero también hay algunas zonas de España donde ese plato no es tan clásico y tienen serios problemas y muchas dudas sobre cómo deben servirlo. Es lo que le ha ocurrido a la usuaria de Threads lamiagardez, que ha subido una foto a esa red social mostrando lo que les han servido en un bar al pedir tostadas con tomate.
"Hoy hemos desayunado en un sitio 😂 y nos han puesto tostadas con tomate. Pues el bol de tomate era enano y solo nos cubría media rebanada de un pan 😂😂😂😂😂 lo peor es que el desayuno nos va a costar 15€ 😂😂😂😂😂 nos ha dado tanta risa lo del tomate que no sabemos si reclamar o volver", ha escruto junto a la imagen.
En las reacciones, una persona ha subrayado algo: "El 'Pa amb Tomàquet' no se hace con tomate triturado en un bol... se hace con tomates bien maduros, se cortan por la mitad y se refriegan sobre la rebanada de pan hasta que quede todo el tomate en el pan, un buen chorrito de aceite de oliva, AOVE preferiblemente y pizca de sal. Este es el auténtico 'Pa amb Tomàquet'".
La propia usuaria ha respondido tajante a eso: "Ya, pero no es un pa amb tomaquet". Otra persona ha señalado lo que habría que hacer, en su opinión: "Yo sin duda, me hubiese quejado....con educación".
La autora de la foto ha replicado también a eso: "La verdad las camareras fueron majas, además creo que nos vieron partiendo os de risa y nos pusieron otra tacita de tomate".
Otras personas cuentan experiencias para no dormir: "A mí una vez me pusieron una tostada empapada en aceite y no sabía si comérmela o bebérmela".