Van a un restaurante solo a tomar algo y lo que le cobran extra en la cuenta va a generar un buen lío

Nuevo lío a la vista en el mundo de la hostelería. Esta vez por lo que le ha cobrado un restaurante a unos clientes a pesar de haber expresado explícitamente que no lo querían. La cuenta de @soycamarero se ha hecho eco y ha explicado lo que ha pasado.

"Un grupo de personas van a un restaurante de Madrid para tomar algo (ya avisaron de que solo querían beber algo). No pidieron pan, no pidieron aperitivo, y les iban rellenando los vasos de agua también sin pedirlo ni una sola vez. Pues todo así bien cobrado. Tampoco estaba nada de eso especificado en la carta", ha explicado en un tuit que ha empezado a acumular decenas de miles de visitas en pocas horas.

Tal y como se ve en el ticket, han pedido una copa de verdejo, dos Coca Cola cero, una limonada y dos cervezas Mahou. La gente, antes de reaccionar a lo que ha causado la polémica, ha alucinado completamente con el precio de las bebidas: 7 euros cada cerveza, 5 euros la Coca Cola y 5,50 el agua.

Pues en el restaurante le han cobrado un extra con el concepto "pan y aperitivo", multiplicado por 9, el número de personas que eran en total, por lo que la cuenta sufría un aumento de 27 euros. La polémica y el debate está en que ellos dejaron claro desde el principio que solo tomarían bebida, que no querían pan y no pidieron aperitivo—les pusieron unas galletas—. Este cargo, tal y como ha afirmado @soycamarero, no estaba en la carta.

"Si me ponen un platillo de kikos o aceitunas entiendo que es cortesía, si me ponen una tabla de jamón ibérico lo suyo es preguntar", ha expresado la usuaria @chicapodemita. Por otro lado, otros sí han estado de acuerdo con el cargo: "9 comensales, 7 bebidas, los demás seguro que pedían agua, lo siento, pero si van a salir a ocupar mesa sin consumir, no salgan, que los locales de hostelería no son la caridad. Para beber agua, vayan a sentarse en un parque".

"Están habiendo unas subidas brutales. Cada vez la gente va a salir menos a comer fuera, hasta tomarte un café y un pastel se está poniendo por las nubes, después vendrán las madres mías y los cierres", ha replicado el usuario @ErikGraner.