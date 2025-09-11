Pide el café más caro del mundo en Dubai, lo prueba y sentencia de la forma más directa

El popular actor y creador de contenido Jorge Cremades ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@jorgescremades) probando "el café más caro del mundo" que, cómo no, se encuentra en Dubai.

Lo ha pedido en uno de los hoteles más lujosos del mundo, el Burj Al Arab Jumeirah, cuya arquitectura única, similar a la vela de un barco, y su decoración de oro, la han convertido en una de las infraestructuras más famosas para los turistas.

"Es un café de oro de 24 quilates, y como curiosidad, el hotel gastó más de 1.800 cuadrados en láminas de oro, todo lo que veis, todos los detallitos son realmente bañados en oro. El hotel está rodeado por agua porque está encima de una isla exclusiva que hicieron para este hotel", ha explicado Cremades al principio del vídeo, que ha alcanzado más de 200.000 visualizaciones y 10.000 'me gusta'.

"Para entrar en el hotel solo puedes cruzar por el puente, o en helicóptero, la recepción del hotel está completamente bañada en oro: puertas, papeleras, oro por todos lados", ha añadido.

Llegado el turno del café, ha dejado claro que tiene "pequeñas láminas de oro de 24 kilates", y una vez lo ha probado, ha sentenciado de manera directa: "Sabe a un café normal y corriente, al que le han puesto oro por encima".

Al probar "el oro", más de lo mismo: "Sabe a la espuma del café, está bueno, sí, porque está bien el café, pero el oro no sabe a nada". Al final del vídeo ha revelado que le ha costado un total de 36 euros —al cambio de aquel momento—. "Me voy al baño que ahora cago oro", ha rematado con sarcasmo.

El precio ha generado muchos comentarios, así como todos los detalles respecto al oro. Algunos usuarios han matizado que es muy probable que se trata de "polvo de oro de repostería que vale menos de 10 dólares, pero al final es el lugar lo que es caro".