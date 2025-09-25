Van tranquilamente en el coche y terminan en el nivel más épico del 'Grand Theft Auto'

Hay viajes en coche que son difíciles de olvidar. Sea porque nos quedamos atrapados en un atasco monumental; porque nos ponemos la playlist de grandes éxitos que nunca falla para el momento Carpool Karaoke; porque los niños que van sentados atrás repiten una y otra vez la misma pregunta: “¿Falta mucho?". Y luego está el trayecto que ha compartido @Ceciarmy en su cuenta de 'X', que se parece más a un nivel épico del Grand Theft Auto, el videojuego de RockStar Games, que a un paseo hasta el supermercado de la esquina.

El vídeo dura apenas 32 segundos y arranca desde el interior de un coche en el que viajan dos personas. Fuera, la tensión está a punto de estallar. Una patrulla de la policía británica, con las sirenas a todo trapo, bloquea un vehículo -el de los sospechosos- que ha quedado encajonado entre el coche de los autores del vídeo y otras dos vehículos policiales. "Dale para atrás si puedes", le dice el copiloto a su compañero de viaje, pero ya es muy tarde. El operativo ya ha empezado y lo que están a punto de ver, es digno de un videojuego.

Un agente se acerca, a gritos, al vehículo de los sospechosos y a golpe de porra rompe la ventanilla del conductor, saca una pistola taser y dispara. Mientras tanto, otro policía salta sobre el capó del coche desde el que vemos la escena, se resbala y se recompone, como quien busca desbloquear el logro "policía acróbata, nivel 100” para, desde allí, ayudar a su compañero, que ya le ha aplicado una buena descarga a uno de los dos detenidos en el coche de los supuestos delincuentes. Dentro, se escucha un nítido e inevitable “Fuck”. Y justo cuando el vídeo pide que alguien le ponga música épica de fondo, corte y fundido a negro. Ni esposas, ni lectura de derechos... vamos, Netflix mataría por un cliffhanger así.

En redes, claro, el cachondeo va por libre: que si "eran budistas", que si "habrá dicho algo por las RRSS que no les gustó", que si "taser hasta el alma", que si "te rayan la pintura del auto te lo pagan" ... Sea lo que sea, la policía británica demuestra que con detenciones así, no necesita de ningún guionista para hacerse viral.