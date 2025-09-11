Ve lo que los españoles hacemos en el súper y afirma: "No pasa en Reino Unido, en Francia ni en Europa del Este"

El usuario de TikTok @shawpreneur.tok ha llegado a España y ha mostrado su positiva sorpresa al ver un comportamiento que tienen habitualmente muchos españoles en el supermercado y, que según dice, no ocurre en otros lugares del mundo.

"Los españoles tienen mucha mala reputación por ser mal educados y desagradables con los extranjeros, pero España en es el único país de Europa en el que he experimentado donde la gente literalmente te deja pasar en la cola del supermercado si tienes un poco menos que ellos para pagar", afirma el usuario.

"Cada vez que voy y compro una cantidad pequeña de cosas y alguien delante de mí tiene una compra mediana, siempre me dejan pasar. Eso nunca me sucedió en Reino Unido, Francia, ni siquiera sucedió en Europa del Este, donde todos dicen que son mucho más amables. Los españoles son los únicos en Europa que hacen eso", insiste.

La publicación ha dado lugar a más de 1.700 comentarios, muchos de ellos de extranjeros alabando a España y a los españoles. "Soy portugués, y los españoles son gente muy amable. Me encanta España. Un abrazo a nuestros hermanos y hermanas españoles", dice una usuaria.

"Soy ucraniano, pero vivo en España desde 2004. ¡Es el mejor país del mundo! La mejor gente del mundo. El problema es la corrupción", subraya otra persona.

También hay muchos españoles que explican por qué ocurre lo de los supermercados. "Es una cuestión de educación que nos enseñan nuestros padres desde pequeños. Si vas a estar media hora poniendo cosas en la cinta, ¿por qué hacer esperar a alguien que solo lleva una barra d spam y puede pagar e irse mientras tú cargas la cinta?", señala una persona.

Otros, en cambio, responden a eso de que los españoles tenemos fama de groseros: "Creo que confundes ser ruidosos con ser groseros... Sinceramente creo que el sur de Europa (Portugal, España, Italia o Grecia) somos los más agradables y serviciales de toda la UE".