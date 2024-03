Ve los guantes que otro profesor ha llevado al instituto y le deja una nota que es una obra de arte

El usuario de X @cochifried ha maravillado a miles de personas en las últimas horas al compartir desde su perfil la nota que ha querido dejarle a un compañero profesor en el instituto tras fijarse en uno de los objetos que había sobre la mesa.

El docente vio unos guantes que le llamaron mucho la atención. Unos en los que aparecía la icónica Frida Kahlo y no quiso desaprovechar la ocasión para hacer algo muy llamativo.

"Un compañero ha traído estos guantes al insti y me he visto en la obligación tuitera de dejarle una nota", ha asegurado en la publicación.

Pero lo más curioso son las nueve palabras que ha decidido poner en un post-it junto a los guantes de Frida Kahlo. "Los guantes que quitan la Frida y dan kahló", ha escrito.

Una nota que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, con más de 4.000 me gusta en un día y decenas de comentarios de personas que no han dudado en aplaudir, sin necesidad de guantes.