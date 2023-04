Verónica Romero cuenta qué pasó con su invitación a la boda de Chenoa: "A mí no me sorprendió"

Verónica Romero, integrante de la primera edición de Operación Triunfo, ha contado en el podcast de La Red Room cómo es la relación actualmente con el resto de triunfitos. El presentador le ha preguntado a la cantante por la boda de Chenoa, a la que finalmente no ha sido invitada.

"A mí no me sorprendió porque yo con Chenoa no tengo relación. Es su compromiso", ha relatado. Romero ha explicado que al principio sí que los invitaron a todos "porque había un motivo, luego faltaba ya una persona muy importante".

"Intuyo un motivo de prensa para vender que estábais todos", ha apuntado el presentador. "No lo sé. La vida pone las cosas en su sitio. A mí no me lo tienes que preguntar porque no lo sé", ha comentado la artista.

Sobre qué ha pasado para ser invitada y luego no ha señalado que "la gente cambia": "A lo mejor tienen otras prioridades".

También ha dejado caer que puede que haya "asuntos sin resolver" entre algunos de los integrantes de esa generación de OT, probablemente la más famosa de la historia del concurso.