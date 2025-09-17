"Viajar es una trampa y te arruina por dentro y nadie te avisa de esto"
"Viajar es sanador pero también acaba siendo una condena".
La usuaria de TikTok Patri (@patrigandarias) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social haciendo una reflexión sobre las consecuencias que tiene muchas veces el hecho de acostumbrarse a viajar sola.
"Viajar es una trampa y te arruina por dentro y nadie te avisa de esto. O sea, la realidad es que cuando vuelves de un viaje que empezó siendo una simple escapada, de repente, sin avisar, ya nunca más es suficiente", ha manifestado Patri.
"Ya no concibes tu vida sin sentirte vivo o viva. Te vas para vivir una experiencia y volver totalmente renovada o renovado, pero cuando vuelves de ese viaje, tu realidad ha cambiado totalmente", ha explicado la viajera.
"Lo que sí está claro es que ya no volverás a ser quien eras, porque ese viaje te ha guiado a perderte en lugares desconocidos para descubrir el mundo, pero el mundo que llevas aquí dentro", ha asegurado la usuaria, tocándose el corazón.
"No puedes volver igual... Hay un cambio en ti que no te permite vivir de la misma manera, pero eso también es positivo", ha apuntado una usuaria en la sección de comentarios.
"Hace tres años que vivo viajando a tiempo completo. Ya no soy la misma persona por lo que ya no puedo volver. Volver implicaría ser el de antes y eso es imposible. Viajar es sanador pero también acaba siendo una condena. Ya no eres capaz de vivir como antes, de volver a las rutinas, de simplemente dejarte llevar por un horario marcado desde arriba. Ya no eres feliz si no es viajando. Vuelves y a los dos días estás echando de menos salir a descubrir mundo", ha comentado otro internauta, dándole la razón a Patri.
"Depende de la experiencia. Yo concibo mi vida sintiéndome muy viva. Y la verdad es que al contrario, los viajes jamás me arruinaron por dentro. Cuando vuelvo de un viaje vuelvo aún más conectada conmigo", ha diferido otra usuaria.