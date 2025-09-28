Vicente Vallés responde en dos cortas, pero contundentes, frases si al PP se le ve incómodo con el término "genocidio" en Gaza

El presentador de televisión Vicente Vallés, que estrena la novela La Caza del ejecutor, ha repasado la actualidad en una entrevista concedida en La Razón en la que, entre otros, ha hablado del conflicto entre Israel y Palestina, la lucha para que el primero salga de los eventos internacionales y las políticas de Trump.

Algo de lo que se ha hablado especialmente estas últimas semanas es del término "genocidio" respecto a la guerra Israel-Palestina, uno que grandes personalidades del Partido Popular y la extrema derecha se han negado a admitir, a excepción del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda.

En la citada entrevista se le ha mencionado a Vallés que respecto a este tema al PP se le ve 'incómodo' y ha respondido con dos frases, esta última con más contundencia que la primera.

"Al Partido Popular los asuntos internacionales normalmente nunca le resultan cómodos, y además, tienen problemas para reaccionar con rapidez cuando algo les está empezando a perjudicar", ha pronunciado Vallés.

Preguntado sobre a dónde lleva el ambiente 'tan polarizado' que hay en la sociedad, el periodista ha recalcado que "hay mucha gente que ya está cansada, y es lógico. Un sector se cansa y otro se encrespa, y en ese nivel de encrespamiento es alimento para la polarización; lo que hace que las cosas vayan a peor".

No se ha olvidado de Donald Trump y su política de estrictos y altos aranceles a muchos países. "Entiendo las críticas hacia los negociadores europeos con Trump, pero también los motivos por los que se ha negociado así... No es realista a largo plazo romper con Estados Unidos en ninguna materia. Se debía haber plantado cara, pero no ir más allá, no van a tener este gobierno eternamente. Hay que sobrevivir, entre comillas, a este mandato de Trump", ha razonado.

Para él, Trump "vive en su mundo", y que a pesar de tener tantos seguidores dentro y fuera del país, no hay que entregarse a él. "Ha atacado a la ONU, a la UE, dice que ha terminado con siete guerras, cosa que es falsa... No hay ningún freno en Trump", ha analizado.