El actor Michael Rapaport se dirige a Javier Bardem de una forma tan contundente como pocas veces vista

Javier Bardem en la 77.ª edición de los Premios Emmy Primetime, celebrada en el Teatro Peacock el 14 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California.

El actor Michael Rapaport ha respondido con dureza a las palabras de Javier Bardem durante la gala de los Emmy. "Estoy aquí para denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza", dijo a los medios.

El actor, además, reclamó "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

También afirmó que él personalmente no iba a trabajar con alguien que apoye el genocidio de Israel en Gaza: "No puedo trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio. Es así de simple. No deberíamos poder hacer eso, en esta industria o en cualquier otra".

Ahora, en vídeo que está dando que hablar en TikTok, el actor y cómico Michael Rapaport, que apoya a Israel, le ha respondido de forma tajante. Después de reproducir las palabras de Bardem sobre que no va a trabajar con personas que apoyen el genocidio, él le ha preguntado que qué pasa con él, que apoya a Israel de forma total y completa.

"¿Qué pasa si alguien como yo, que apoya completamente a Israel, que Israel haga todo lo que pueda para recuperar a su gente y proteger la soberanía de Israel? ¿Puedo trabajar contigo, Javier Bardem? ¿Joaquin Phoenix?", ha empezado diciendo.

"Porque así funciona en mi negocio. Voy a ser claro. Es como un pedestal. Digamos que Joaquin Phoenix y el gran Javier Bardem están haciendo una película de policías en Nueva York, son las estrellas, y hay un papel secundario para otro policía. Un tipo alto, de 1,90, guapo, rubio, ojos verdes. Tiene 55 años, un poco de canas, pero sigue siendo atractivo, alguien como Michael Rapaport", ha dicho en referencia a él.

Ha dejado sobre la mesa pregunta de que si el director, en un momento dado, pusiese sobre la mesa que él es la persona perfecta para el papel de un personaje que podría llamarse Murray o Shlomo: "¿Qué dirías Javier Bardem?".