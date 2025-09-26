"Estamos haciendo todo lo contrario a un genocidio" y otras barbaridades de Netanyahu ante la ONU

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ha comparecido este viernes en la Asamblea General de la ONU donde ha hecho un recital de barbaridades contra lo que están realizando en la Franja de Gaza. Desde El HuffPost os relatamos cada una de ellas después de que la mayoría de los países hayan abandonado el hemiciclo para no escuchar las palabras del líder israelí. "Nosotros estamos haciendo todo lo contrario a un genocidio", ha asegurado sin temblarle el pulso, justificando que "ningún ejército avisa de que va a atacar cuando ellos sí lo hacen".

A lo largo de toda la exposición de argumentos para justificar el genocidio, Netanyahu ha afirmado que "Israel está haciendo el trabajo sucio para todos vosotros y eso Donald Trump lo entiende mejor que nadie". "Hemos eliminado la máquina del terror de Hamás, eliminando a sus líderes y arsenal militar. El mensaje les ha quedado claro. Hemos eliminado la amenaza nuclear de Irán", ha dicho agradeciendo al presidente americano por "actuar de forma tan audaz y valiente". "Levantamos una nube muy oscura que se podrá haber llevado millones de vidas. No podemos permitir que Irán vuelva a reconstruir su capacidad nuclear", ha afirmado.

Pero esencialmente ha justificado todo lo que está haciendo Israel y todas las vidas arrebatadas por el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás perpetró en suelo israelí un atentado. Estas son las barbaridades más escandalosas de Netanyahu:

"No hemos terminado, los palestinos prometen repetir el 7 de octubre. Por eso Israel tiene que terminar la tarea lo más rápido que podamos. Nosotros recordamos el 7 de octubre, aunque muchos no. Hamás hizo el peor ataque contra los judíos desde el holocausto".

"Mientras nosotros luchamos contra los terroristas, ustedes luchan contra nosotros. Lo que hacen es luchar contra la paz en vez de apoyar a quien lucha contra el mal. Han convertido el bien en el mal y el mal en el bien como avisaron los profetas".

Nosotros hacemos lo contrario a un genocidio, Israel está tomando más medidas para bajar los daños civiles que cualquier otro gobierno en la historia. Hemos lanzado miles de panfletos para que los habitantes de Gaza abandonen los terrenos antes de que llegue nuestro ejército".

"Casi el 90% de la población palestina se alegraron con el 7 de octubre al igual que con el 11 de septiembre".

"Darle un estado a Palestina un estado a una milla de Israel es como si Estados Unidos le diera un estado a Al Qaeda después del 11S, no lo vamos a hacer".

"En nombre de todo el pueblo de Israel: de 120 parlamentarios 99 votaron en contra. Solo el 9% de los israelís no quiere un estado palestino".

"He rodeado gaza con altavoces con la esperanza de que los rehenes puedan escuchar estas palabras: Héroes, os habla el primer ministro, no os hemos olvidado ni un solo segundo, no vamos a parar hasta traeros a todos a casa. Señoras y señores, gracias a la inteligencia israelí ahora mis palabras les llegan a los gazatíes y les digo que abandonen las armas y entreguen a los rehenes. Si lo hacéis viviréis, si no Israel os encontrará. Si Hamás acepta lo que exigimos, se acabará la guerra y habrá un gobierno civil que se encargue del territorio".

"Nuestros enemigos nos odian por igual, quieren arrastrar al mundo moderno al fanatismo del pasado. En privado los países nos dan las gracias y valoran los servicios de inteligencia de Israel. Nuestros enemigos son sus enemigos".

"Israel está haciendo lo que cualquier nación haría en nuestra situación. Los Estados Unidos eliminarían el régimen de terror de la faz de la tierra y que no vuelvan".

"Nosotros creemos en la solución de los dos estados, pero los palestinos no lo creen. Las autoridades palestinas glorifican a los terroristas que asesinan judíos y cristianos".

"Los horrores que vivimos el 7 de octubre, lo vivieron millones de veces nuestro pueblo. La sangre judía salía barata y lucharemos contra ellos como leones y daremos la batalla. Nuestro pueblo tiene sueños de millones de judíos, el sueño de vivir en nuestro estado independiente. Trataron de extinguirnos, pero la fuerza de Israel ahora es más fuerte que nunca".

"¿Un país que comete genocidio avisaría a la gente de que se fuera? Hamás quiere que se queden ¿Los nazis avisaban a los judíos de que se fueran? Hamás es realmente la organización genocida".

"Haremos lo que sea para defendernos".

"Asesinar judíos tiene recompensa”.

La ofensiva israelí ha asesinado a 65.549 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 y ha herido a otras 167.518. Además, la hambruna y la miseria sigue afectando a toda la Franja día tras día.