Víctor Manuel define lo que para él significa ser de izquierdas y más de uno debería tomar nota

El cantante asturiano Víctor Manuel estuvo este miércoles en el programa del Canal 24 Horas La noche 24, que presenta el periodista gallego Xabier Fortes. El artista asturiano aprovechó para hablar de política y de su ideología de izquierdas que durante toda su carrera musical ha defendido.

Preguntado por lo que significa para él ser de izquierdas, fue claro al dar esta definición: "Lo mismo que ha sido siempre, querer que la riqueza debe repartirse de otra manera, que sea diferente a lo que estamos haciendo, que tiene que haber más justicia social y que se tiene que primar a la gente desprotegida, que son millones y millones".

"Cuando la gente dice que aquí no pasa nada y que no hay tanto pobre como se dice, es que quién lo dice es Caritas, no estamos hablando de gente comunista o roja, eso viene de una parte de la Iglesia", remató el cantante, que se encuentra promocionando su nuevo álbum, Solo a solas conmigo.

Además, durante la entrevista también confesó que ha votado "siempre, aunque a veces tapándome la nariz".

Habla así de la derecha española

Víctor Manuel también habló de los discursos de la derecha española: "Hay unos que están moviendo el árbol y otros que están recogiendo las nueces, claramente, a esos supongo que les irá bien. Esto no es una foto fija y esto pasará en un momento determinado y se moverá para otro sitio porque no se puede estar engañando todo el tiempo y vendiendo cosas que son irreales".

El artista ejemplificó diciendo que "cuando la extrema derecha dice que hay que echar a los extranjeros, no saben ni lo qué están diciendo". "O que van retrotraer los derechos de la mujer , ¿de verdad tú le vas a decir a una chica que ya no puede abrir una cuenta en el banco y que va a tener que pedir permiso a su padre o marido?", añadió.

Víctor Manuel sentenció diciendo que "quién se lo crea, sea joven, de mediana edad o pensionista, es gilipollas".