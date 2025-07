Vox responde a lo que dijo Iñaki Williams de la ultraderecha y llega Iñaki López para retratarlos en un suspiro

Iñaki Williams ha hecho historia en el Athletic Club de Bilbao. A sus 31 años, el mayor de los hermanos Williams, será el primer capitán del club de su vida, en el que lleva 11 años vistiendo sus colores.

En rueda de prensa, Williams habló lo que supone para él ser el primer capitán negro de la historia y su respuesta ha enfurecido a la extrema derecha española y así se lo han hecho saber en redes.

"Supone mucho. Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi si no en España, es importante para nosotros", dijo en rueda de prensa Williams.

Tal y como destacó, ambos hermanos, igual que para otros jugadores del Ahtletic de raza negra como Adama Boiro, Álvaro Djalo o Adu Ares, vienen de "familias muy humildes y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos". "Está de moda la ultraderecha, pero nosotros, que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, callando bocas y tirando barreras", afirmó el futbolista.

La cuenta oficial de Vox en X se ha dado por aludida y ha respondido: "Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir".

Un mensaje, el de Vox, que ha llegado hasta Iñaki López, que ha afirmado que a Vox nunca le han importado los ricos: "Que sea millonario les da igual. De hecho no paran de hacer regalos fiscales a las mayores fortunas allá donde pueden. Lo que les escuece es escuchar a un negro opinar. Eso no lo superan".

Muchos en X han rescatado fotos de Santiago Abascal con Elon Musk o con Donald Trump, dos personas que entran en la descripción de multimillonarios que dicen a los más humildes qué tienen que hacer.