Vuelve a casa después de estar ingresado con 104 años y la reacción de su esposa hace llorar a más de uno: "Esto es amor eterno"

"El amor es esto. Nada más". Un conmovedor vídeo ha dado la vuelta en redes sociales y ha robado alguna lágrima a más de uno. Una usuaria de la red social Instagram (@enfermeraestilosa) ha compartido como sus abuelos centenarios se reencuentran después de que uno de ellos haya estado ingresado en el hospital. "Aunque tengas 104 años, y a veces el amor parece tan complicado", dice la nieta.

En la publicación, que ha alcanzado los 2.200 Me Gusta, se puede ver cómo la familia recibe al anciano con alegría, y cuando entra en la habitación se envuelve en un gran beso con su esposa, visiblemente emocionada. Pero la historia no queda ahí. "Hace un año compartí un vídeo cuando mi abuelo recibió a mi abuela tras meses hospitalizada", relata la internauta en un mensaje que acompaña a la publicación.

"Hoy le ha tocado a él volver a casa, y ella solo pudo decirle: 'Ay, mi niño, mi joya", continua. "Porque las joyas valiosas no nacen lisas ni impecables. Se hacen con el pulido, el roce, el tiempo y la vida que las moldea", concluye. "Ya estás en casa abuelo".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar el conmovedor momento. "Sigo emocionándome con tus abuelos. Me alegro de que vuelvan a estar juntos de nuevo", comenta una usuaria. "Madre mía, amor del bueno, ¿Cuánto llevan casados? Qué maravilla ver estos vídeos. Son esperanzadores", afirma entusiasmada otra internauta. "Eso es lo que veía en mis padres cuando por motivos de enfermedades se separaban y el reencuentro era tan emotivo, echo de menos ver esos momentos", asegura.