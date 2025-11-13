Wyoming describe la cruz del Valle de los Caídos con dos palabras y revela lo que haría con ella

El humorista conocido como El Gran Wyoming aprovechó este miércoles su monólogo en El Intermedio para hablar de la cruz del Valle de los Caídos y confesar lo que habría que hacer con ella.

Todo comenzó con un mensaje en el que decía "no regaléis mierdas" y hacía una broma para introducir el tema: "Aún no os he perdonado cuando os dije que me trajerais un disfraz del Oeste y me trajisteis un traje de pastor de Badajoz, que vale que técnicamente está al oeste de Madrid, pero yo quería parecer a Billy el Niño".

Entonces, aseguró que no hay nada peor que un objeto "indeseado e inútil" y añadió que "especialmente si es muy grande". "Como esta cosa que nos regaló Franco, allá por los años 50. En realidad lo pagaron todos los españoles de la época y la construyó con mano de obra esclava", remató diciendo, mientras proyectaba una imagen de Cuelgamuros en la pantalla.

Wyoming continuó diciendo que "el tío se empeñó en regalárnoslo, y no siquiera pudimos decirle que 'qué bonito, muchas gracias' y preguntarle si había ticket regalo".

A partir de ahí ya se puso serio: "El problema es que ya en democracia no hemos sabido qué hacer con este engendro fascista y, por fin, este martes el Gobierno presentó el proyecto ganador del concurso internacional de ideas para resignificar el Valle de los Caídos".

"Ya os digo yo que resignificar un monumento de exaltación fascista construido a mayor gloria de un dictador criminal es como intentar hacer pasar las memorias de Preysler por un clásico de la literatura. Eso no lo resignifica ni Dios", matizó, explicando que el proyecto ganador incluye un centro de interpretación y quiere establecer paredes informativas para saber quién y cómo lo construyó.

Wyoming afirmó que "todo eso está muy bien", pero remarcó que "en lo básico deja las cosas como están y el interior no se toca y sigue siendo una basílica con un grupo de monjes benedictinos recordando la memoria del dictador".

Wyoming dice lo que haría con la cruz

El presentador también indicó que "la gigantesca cruz va a seguir ahí presente recordándonos a todos que incluso 50 años después de muerto, el dictador suscita entusiasmo entre sus partidarios y temor entre los demócratas".

Justificó esta segunda parte diciendo que "es evidente que el Gobierno ha actuado con temor y no se ha atrevido a enfrentarse a las presiones tanto de los ultras como de la Iglesia católica, que nos quieren convencer de que un símbolo fascista es un templo religioso normal y corriente".

Por último, indicó que lo que haría es "devolver el regalito a la familia Franco para que lo coloquen donde puedan y, si es suyo aún, en el jardín del Pazo de Meirás y, si no tienen sitio, que hagan como hacemos todos y lo pongan en Wallapop".