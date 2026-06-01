Ferreras, implacable, responde claro a Aznar tras decir que el Gobierno "es una banda de incompetentes y corruptos"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se ha pronunciado de forma muy tajante tras escuchar las palabras del expresidente José María Aznar sobre el actual Gobierno de España, en las que también ha hecho un llamamiento a los españoles para generar un cambio en el Ejecutivo central en "la próxima oportunidad democrática".

"Uno no puede inventarse naciones que nunca han existido, a costa de la desaparición de la nación centenaria, que sí que ha existido. El fortalecimiento de la nación española, por encima de cualquier ensoñación de estos mequetrefes que dicen por algún sitio que vamos a crear ahora una república confederal con no sé cuántas naciones...", ha expresado Aznar en una declaración en el Instituto Atlántico de Gobierno.

Por ello se ha preguntado: "¿Pero qué se creen, que las naciones se hacen o se deshacen a expensas de lo que convenga a cualquiera de estos mentecantos que están ocupando algún cargo público en este momento?".

"Ha sido el mayor mentiroso de este país"

La cara de Ferreras tras escuchar estas palabras ha sido todo un poema: "Es muy complicado asumir como autoridad moral a un tipo que da lecciones sobre cómo hay que actuar frente a la corrupción o sobre la mentira. Él, Aznar. Aznar ha sido el mayor mentiroso de este país".

"Mintió con un atentado para intentar ganar unas elecciones. Él mintió premeditadamente, no todos en su partido, pero él sí. Y lo sabía. Entonces, fíjense ahora, este Aznar, que suena a bromas, que suena a choteo, hablando de los pobres trabajadores ciudadanos de este país, engañado por los corruptos", ha defendido.

"Aznar no está para dar lecciones"

Además, Aznar ha expresado que la política "no puede ser una banda de incompetentes y corruptos que vivan a costa de millones de ciudadanos honrados, contribuyentes y responsables". Por eso ha advertido de que "estamos dispuestos a participar activamente para provocar un cambio que mejore las circunstancias".

"Cuando se produzca el cambio y el gobierno resultante y la mayoría que lo respalde, digo yo, cuanto más amplia mejor, tiene que garantizar la continuidad histórica de la nación española. Me preocupa mucho más que los casos de corrupción que existen ahora y que han convertido la política española en una charca repugnante", ha verbalizado el expresidente.

En este sentido, Ferreras volvió a mostrar la misma cara de sorpresa: "Claro, Pedro Sánchez tiene un problema, tenía un ministro corrupto que era su número dos del partido, que se llama José Luis Ábalos, y a Koldo, ese gigante del socialismo, y a Santos Cerdán...".

"Aznar no está para dar lecciones. ¿O Zaplana es un invento del lawfare? ¿O Jaume Matas? ¿O Rodrigo Rato? Es que han estado en la cárcel", ha rematado.