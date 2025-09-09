Xabier Fortes entrevista a Albert Boadella y se abre sobre su afición a los toros: "Es algo que no tengo superado del todo"

Los toros, uno de los temas más controvertidos en la actualidad. Y de toros, toreo y antitaurinismo han hablado este martes Xabier Fortes y Albert Boadella en La Noche en 24 Horas.

Durante su entrevista al dramaturgo e intelectual catalán, Fortes ha preguntado a Boadella por su afición taurina, a lo que este no ha dudado en entrar de lleno. Conocido apasionado del toreo, Albert Boadella ha recordado que este gusto le llegó de niño, llegando a conocer a Manolete en su primera infancia.

"Siempre he tenido gran afición, pienso que es un arte extraordinario que ha sobrevivido a una época difícil por las dificultades que tiene la cuestión animalística", ha explicado Boadella, dando paso a que Xabier Fortes le preguntase si "entendía" a la "otra parte", la antitaurina que no ve un arte sino un maltrato.

"Por supuesto, yo entiendo perfectamente que a mucha gente le pueda repugnar y es natural que existan grupos antitaurinos", ha continuado Boadella, que ahí ha hecho un aparte. Porque el dramaturgo catalán ha denunciado los insultos, las amenazas y los mensajes violentos recibidos por parte de antitaurinos "que me deseaban hasta un cáncer...".

En ese punto, Xabier Fortes ha tomado la palabra para explicar que "me pasan cosas parecidas... por ese y por otros temas". El periodista ha remarcado que "yo también voy a los toros y... la vida es como es me caen por eso, la vida es como es".

Complementariamente, el responsable de La Noche en 24 Horas ha matizado que, pese a su afición, "yo tambien entiendo mucho la otra parte. El que me dice 'oye Xabi, hay un animal de 500 kilos, 600 kilos, al que meten picas, banderillas y una espada...".

"Es una contradiccion, posiblemente, pero es algo que no tengo superado del todo y lo entiendo", ha rematado, antes de que él y Albert Boadella cambiasen de tercio.