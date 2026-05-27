Anne Hathaway revela que estuvo "ciega" 10 años: "Cada día que me despierto y puedo ver como veo es un milagro"

La actriz Anne Hathaway está viviendo uno de los años más esperados a nivel laboral. Después de que estrenase 20 años después de la primera entrega El diablo viste de Prada 2, la intérprete se prepara para estrenar el próximo mes de julio La Odisea de Christopher Nolan, donde encarnará a Penélope, la mujer de Ulises que le espera en Ítaca. Todo ello, sin tener en cuenta que este año ha sido nombrada como "La mujer más bella del mundo" para la revista People.

Este foco mediático le está sirviendo a la que fuera protagonista de cintas como Princesa por sorpresa o Amor y otras drogas para revelar algunos aspectos de su vida que eran aparentemente desconocidos para el gran público. Por ejemplo, que perdió prácticamente la visión de un ojo durante 10 años.

Lo ha hecho en un pódcast de The New York Times, donde ha revelado que una dolencia le impidió la visión cuando tenía entre 30 y 40 años. "No me di cuenta de lo grave que se había vuelto hasta que finalmente pude ver el panorama completo", les reveló a los presentadores Jon Caramanica y Joe Coscarelli.

"Me afectó tanto a la visión que prácticamente quedé legalmente ciega del ojo izquierdo y terminé sometiéndome a una cirugía", señaló sobre estas cataratas prematuras que le impidieron la visión.

"Desde entonces me he tranquilizado. No me daba cuenta de que en realidad estaba afectando mi sistema nervioso", indicó en su charla, donde se mostró agradecida por haber podido someterse a una intervención quirúrgica y que no le hubiera pasado "hace dos generaciones", cuando eso "no habría sido una opción para alguien como yo". "Aprecio la vista porque siento que cada día me despierto y puedo ver como veo. Es un milagro", añadió.

Además de este alarde de sinceridad sobre un episodio pasado, la actriz desmintió recientemente los rumores de que se había sometido a una importante operación estética facial. "Probablemente siempre me preguntaré: '¿Debería haber publicado eso o no? ¿Debería haber seguido adelante y hacer lo que me hace feliz y me da más confianza en la alfombra roja?' Pero sentí que la conversación se estaba volviendo una distracción", señaló sobre el comunicado que hizo.

"Estamos en un momento en que la gente se siente muy segura al dar por sentado que lo que cree es un hecho, y a veces lo que cree es cierto y a veces no lo es", añadió la actriz, que recalcó su necesidad de aclarar los rumores frente a la desinformación.