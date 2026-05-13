Gabriel Rufián se sincera con Marc Giró: de "me niego a que ganen los fachas" a sus "calzoncillos rojos de la suerte"

Gabriel Rufián en una imagen de archivo en el Congreso.

Gabriel Rufián ha dejado una de sus entrevistas más surrealistas, políticas y virales de los últimos tiempos en Cara al Show, el nuevo espacio de Marc Giró. El portavoz de ERC en el Congreso habló de la crispación política, de la vivienda, de la extrema derecha, de la lavadora… y hasta de sus "calzoncillos rojos de la suerte".

Y sí: también acabó hablando de un supuesto sueño "erótico" con el propio presentador.

"Me niego a que ganen los fachas"

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Rufián explicó cuál es, a su juicio, la prioridad política actual. "Me niego a que ganen los fachas", afirmó de forma contundente.

El diputado aseguró además que el gran problema de España es actualmente "la estafa de la vivienda", que definió directamente como "el principal problema del país".

Rufián también reflexionó sobre las dificultades de la izquierda para conectar con parte de la sociedad y especialmente con los jóvenes.

"Mi curro es que la gente me entienda", explicó.

"Casi me da igual el idioma, lo que piense, la bandera que tenga o el barrio del que venga", añadió antes de dejar otra frase muy compartida en redes: "Lo fácil en política es que te aplaudan los convencidos; lo difícil es que dude quien duda".

"La pureza, para el aceite de oliva"

Durante la conversación, Marc Giró recordó las críticas que ha recibido incluso desde sectores próximos a ERC por utilizar en ocasiones fórmulas o estilos comunicativos considerados demasiado agresivos.

Y Rufián respondió fiel a su estilo. "La pureza para el aceite de oliva", soltó con ironía.

Ayuso poniendo cañas y Mazón en la cárcel

La entrevista se volvió todavía más caótica y viral con el juego "Puertas correderas", en el que Rufián imaginó profesiones alternativas para varios políticos españoles.

Sobre Isabel Díaz Ayuso, dijo que la pondría "en la Plaza Mayor de Madrid a poner cañas durante 12 horas de pie por 800 euros a alemanes e ingleses".

De Carlos Mazón aseguró entre risas que sería "bibliotecario de la cárcel del módulo 4".

Mientras, definió a Pedro Sánchez como "un gran actor de novela turca". Y a Irene Montero la colocó directamente como "presidenta de lo que quiera".

Los "calzoncillos rojos de la suerte"

Pero probablemente el momento más inesperado llegó cuando habló de sus supersticiones. "Cuando tengo que hacer un discurso muy de izquierdas me pongo los calzoncillos rojos", confesó.

El político también explicó que tiene un TOC con el orden… salvo con una cosa: la lavadora.

"Para mí es como el PSOE: todo cabe", bromeó.

El sueño "erótico" con Marc Giró

La entrevista terminó directamente en territorio surrealista cuando Marc Giró recuperó unas declaraciones anteriores de Rufián en las que aseguraba haber tenido un sueño "erótico" con él.

"¿Consumamos?", le preguntó el presentador entre risas. Y Rufián remató el momento con otra frase que ya corre por redes sociales.

"No tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón".