Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gabriel Rufián se sincera con Marc Giró: de "me niego a que ganen los fachas" a sus "calzoncillos rojos de la suerte"
Sociedad
Sociedad

Gabriel Rufián se sincera con Marc Giró: de "me niego a que ganen los fachas" a sus "calzoncillos rojos de la suerte"

El portavoz de ERC habla de vivienda, Ayuso, Pedro Sánchez… y hasta de un sueño "erótico" con el presentador.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Gabriel Rufián en una imagen de archivo en el Congreso.
Gabriel Rufián en una imagen de archivo en el Congreso.Getty Images

Gabriel Rufián ha dejado una de sus entrevistas más surrealistas, políticas y virales de los últimos tiempos en Cara al Show, el nuevo espacio de Marc Giró. El portavoz de ERC en el Congreso habló de la crispación política, de la vivienda, de la extrema derecha, de la lavadora… y hasta de sus "calzoncillos rojos de la suerte".

Y sí: también acabó hablando de un supuesto sueño "erótico" con el propio presentador.

"Me niego a que ganen los fachas"

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Rufián explicó cuál es, a su juicio, la prioridad política actual. "Me niego a que ganen los fachas", afirmó de forma contundente.

El diputado aseguró además que el gran problema de España es actualmente "la estafa de la vivienda", que definió directamente como "el principal problema del país".

Rufián también reflexionó sobre las dificultades de la izquierda para conectar con parte de la sociedad y especialmente con los jóvenes.

"Mi curro es que la gente me entienda", explicó.

"Casi me da igual el idioma, lo que piense, la bandera que tenga o el barrio del que venga", añadió antes de dejar otra frase muy compartida en redes: "Lo fácil en política es que te aplaudan los convencidos; lo difícil es que dude quien duda".

"La pureza, para el aceite de oliva"

Durante la conversación, Marc Giró recordó las críticas que ha recibido incluso desde sectores próximos a ERC por utilizar en ocasiones fórmulas o estilos comunicativos considerados demasiado agresivos.

Y Rufián respondió fiel a su estilo. "La pureza para el aceite de oliva", soltó con ironía.

Ayuso poniendo cañas y Mazón en la cárcel

La entrevista se volvió todavía más caótica y viral con el juego "Puertas correderas", en el que Rufián imaginó profesiones alternativas para varios políticos españoles.

Sobre Isabel Díaz Ayuso, dijo que la pondría "en la Plaza Mayor de Madrid a poner cañas durante 12 horas de pie por 800 euros a alemanes e ingleses".

De Carlos Mazón aseguró entre risas que sería "bibliotecario de la cárcel del módulo 4".

Mientras, definió a Pedro Sánchez como "un gran actor de novela turca". Y a Irene Montero la colocó directamente como "presidenta de lo que quiera".

Los "calzoncillos rojos de la suerte"

Pero probablemente el momento más inesperado llegó cuando habló de sus supersticiones. "Cuando tengo que hacer un discurso muy de izquierdas me pongo los calzoncillos rojos", confesó.

El político también explicó que tiene un TOC con el orden… salvo con una cosa: la lavadora.

"Para mí es como el PSOE: todo cabe", bromeó.

El sueño "erótico" con Marc Giró

La entrevista terminó directamente en territorio surrealista cuando Marc Giró recuperó unas declaraciones anteriores de Rufián en las que aseguraba haber tenido un sueño "erótico" con él.

"¿Consumamos?", le preguntó el presentador entre risas. Y Rufián remató el momento con otra frase que ya corre por redes sociales.

EL HUFFPOST PARA EL INSTITUTO PULEVA DE LA NUTRICIÓN

"No tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA EL INSTITUTO PULEVA DE LA NUTRICIÓN

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos