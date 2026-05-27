La UCO en la sede del PSOE, en directo: última hora sobre la nueva investigación de la Audiencia Nacional
El mismo día que se celebra una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso los agentes de la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil se han personado en la sede del PSOE en calle Ferraz.
La vicepresidenta del Gobierno también ha reconocido desde su escaño que no le gusta "nada" lo que está viendo en la política española. "No sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no. No me compete a mí. Le compete a un juez", ha zanjado.
Ha recordado, igualmente, que "hay gente que no llega a final de mes". "Hay expresidentes del Gobierno que se enriquecen y hacen negocio, sí, unos y otros, y son ustedes los que lo están permitiendo", ha sostenido. "No me gusta ver una manifestación como la que convocaron ustedes, contra la corrupción, en la que se acabó vitoreando al señor Aldama, que iba escoltado por escuadristas".
Miguel Tellado, del PP, le ha preguntado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz (Sumar) cuál es "su límite". El pleno del Congreso se está celebrando con Sánchez fuera de España.
"Señor Tellado, usted ha venido a la política española a ser el Vito Quiles del PP. Su pregunta no cumple con el artículo 188 de esta Cámara, pero le voy a contestar. Sabe cuál es mi límite: usted y sus políticas. Mi límite es contra ustedes, los que votan en contra de la reforma laboral, contra doce millones de trabajadores a los que les han impedido reducir la jornada laboral, los que votan en contra de la revalorización de las pensiones y de la prórroga del arrendamiento. Son unos desalmados y no sé cómo no sienten vergüenza. Ustedes votaron en contra de la ley que permitiría una Agencia de Prevención de la Corrupción. Usted votó en contra. Esa es su preocupación por la corrupción", le ha respondido.
Llegan las primeras reacciones del Gobierno a la entrada de agentes de la UCO de la Guardia Civil a Ferraz. Ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien a través de la red social X ha advertido que los medios "visten como registro lo que es un simple requerimiento de información".
"Por cierto, para requerir información, ¿es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha escrito.
El líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado en los pasillos del Congreso a la noticia de que la UCO está en Ferraz. "Estamos en una situación agónica, estamos poniendo en cuestión la decencia no solo del Gobierno o del PSOE, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio".
Aprovechando que Sánchez está en Italia para reunirse con el papa León XIV, Feijóo ha recordado dos mandamientos, "no robarás y no mentirás". En el momento en el que Feijóo atendía al corrillo de periodistas, el popular ha dicho que no sabía que la UCO estaba ya registrando Ferraz. "Es otra más, y no otra cualquiera".
¡Aquí Alberto! Estamos siguiendo en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El pleno ha comenzado, pero la noticia avanzada por varios medios de que la UCO se ha personado en la sede socialista de Ferraz está provocando caras largas en la bancada del Gobierno. Todo ello, mientras el presidente Pedro Sánchez se encuentra en Italia para reunirse con el papa León XIV, a pocos días de que el Pontífice venga a España en visita oficial.
Lo que sabemos por ahora: Agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para proceder a un registro. Fuentes de la investigación vinculan esta acción a un presunto caso de financiación ilegal del partido. Puedes leer la noticia completa aquí.
El mismo día que se celebra una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, España amanece con una nueva investigación de la Audiencia Nacional con la Unidad de Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil personándose en la calle Ferraz, en la sede del PSOE.
En la Cámara Baja, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha respondido a la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien le ha preguntado si merece la pena continuar formando parte de este Ejecutivo. Cuerpo ha sido claro: "Merece la pena formar parte de este Gobierno que sitúa a España en una posición de liderazgo con un crecimiento económico que se traduce en una reducción de la desigualdad y en la mejora del empleo y de su calidad".