La UCO en la sede del PSOE, en directo: última hora sobre la nueva investigación de la Audiencia Nacional

Yolanda Díaz: "No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española"

La vicepresidenta del Gobierno también ha reconocido desde su escaño que no le gusta "nada" lo que está viendo en la política española. "No sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no. No me compete a mí. Le compete a un juez", ha zanjado.



Ha recordado, igualmente, que "hay gente que no llega a final de mes". "Hay expresidentes del Gobierno que se enriquecen y hacen negocio, sí, unos y otros, y son ustedes los que lo están permitiendo", ha sostenido. "No me gusta ver una manifestación como la que convocaron ustedes, contra la corrupción, en la que se acabó vitoreando al señor Aldama, que iba escoltado por escuadristas".