Inma Cuesta dice el comentario que le han hecho varias veces en trabajos en Madrid por su acento andaluz

La actriz Inma Cuesta se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo en la serie Berlín y la dama del armiño, el spin off del personaje del universo de La casa de papel al que da vida el actor Pedro Alonso. Para ello, acudió este martes al programa de Marc Giró en laSexta, Cara al show, que también tuvo como invitadas a las actrices Anna Castillo y Yolanda Ramos.

Durante la conversación que mantuvieron hablaron de cómo ha sido dar vida a este personaje, de su trayectoria y también al hecho de cómo adapta la actriz andaluza su acento en muchos de los papeles que ha protagonizado durante su extensa carrera profesional.

En esta ocasión, Cuesta da vida a Candela, una personaje sevillana, por lo que no ha tenido que esconder ni disimular su acento. "Yo que soy andaluza y no hay tantos personajes para poder hablar así", apuntó.

Entonces, la intérprete de trabajos como Arde Madrid, Águila Roja o La voz dormida explicó cómo funciona cuando se llega a Madrid: "Normalmente, cuando vas de Madrid, te piden castellano neutro, pero qué es eso porque digo yo que la gente es de sitios". Así que con papeles como este de Candela destacó que "está guay cuando puedes hacer honor a tu acento".

Además, Cuesta reconoció que a ella nunca le han dicho nada sobre su acento porque sabe disimularlo muy bien: "Yo tengo muy bien oído y nunca me han tenido que llamar al orden porque castellanizo neutramente bien. Me ha llegado a pasar de que me dijeran que qué bien hacía de andaluza. Yo pensé que claro, si es que soy andaluza".

Finalmente, Giró le acabó preguntando si sería capaz de hacer un acento imperial neutral. "En muchos sitios los hago, tengo muchos trabajos con castellano neutro", le dijo Cuesta mientras trataba de hacer uno.