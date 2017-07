Trump parte de Washington para su gira europea

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha partido de Washington este miércoles rumbo a Polonia, tras lo cual acudirá a la cumbre del G20 en Hamburgo (Alemania), donde se reunirá con sus homólogos ruso, Vladímir Putin, y mexicano, Enrique Peña Nieto.

El Air Force One, el avión presidencial, ha despegado de la base aérea de Andrews alrededor de las 14.15 horas (peninsulares) y Trump llegará a Varsovia, la capital polaca, en la noche de este miércoles.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, acompaña a su marido en esta gira europea, el segundo viaje internacional del presidente desde su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

"Preparado para partir hacia Polonia, después de lo cual viajaré a Alemania para el G20. Estaré de vuelta (en EEUU) el sábado", ha tuiteado Trump poco antes de abordar el Air Force One.

Getting ready to leave for Poland, after which I will travel to Germany for the G-20. Will be back on Saturday.

El viaje de Trump a Europa se produce en un momento de creciente tensión con Pyongyang tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte.

Al salir de la Casa Blanca y ser preguntado por los periodistas sobre la situación con Corea del Norte, Trump ha respondido escuetamente: "Lo vamos a hacer muy bien".

De momento, Corea del Sur y EEUU han respondido con un ensayo conjunto de misiles al lanzamiento del proyectil intercontinental norcoreano.

En otro tuit, Trump ha cargado contra China y ha resaltado que el comercio entre ese país y Corea del Norte "creció casi un 40%" en el primer trimestre de este año.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!