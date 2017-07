Revuelo en Reino Unido por lo que este hombre le ha hecho a la reina

Su intención era ser amable, pero la que se ha liado. El gobernador general de Canadá, David Johnston, se ha convertido en el centro de las críticas en el Reino Unido por agarrar ligeramente del brazo a Isabel II.

Su intención era obvia: ayudar a la reina a bajar unas escaleras. Pero cometió el error de romper el protocolo, que impide tocar a Isabel II, lo que ha generado un buen revuelo en el país.

David Johnston breaks royal etiquette as he touches the Queen Elizabeth II and Her Royal Highness Windsor pic.twitter.com/O8q6zaY0L6