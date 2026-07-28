Los 'últimos billetes de euro de la historia' podrían tener ADN español: "Hay una tradición de pensar en billetes horizontales, pero su uso es vertical"

Abre la cartera y échale un vistazo a tus billetes. Como ya te has acostumbrado, quizás ni siquiera has llegado a pensarlo, pero el diseño lleva siendo prácticamente el mismo desde su origen en el año 2002. Los realizó Robert Kalina, empleado del Banco Nacional de Austria, y aunque ha habido algunas ligeras modificaciones siguen apareciendo las clásicas imágenes de puertas, ventanas y puentes.

Ahora el Banco Central Europeo (BCE) quiere apostar por una línea totalmente distinta y llevar a cabo un rediseño que renueve los billetes de euro. Para ello han organizado un concurso al que se han presentado 1.241 candidaturas de toda Europa. De estas, 39 fueron seleccionadas para participar y 10 son ahora finalistas.

Entre las elegidas se encuentra una candidatura española. Se trata de la propuesta conjunta de los estudios Rubio & del Amo y Cruz mas Cruz. Es decir, los próximos billetes que guardes en tu cartera podrían ser de origen español.

El diseño innovador de la candidatura española

El BCE creó dos categorías para el concurso: una para imágenes de personajes ilustres (Cervantes, Beethoven o Marie Curie) y otra para imágenes de pájaros y ríos. Los estudios españoles se presentaron a ambas, pero han sido seleccionados como finalistas para la primera de ellas, la de las personalidades europeas.

Si te fijas en la propuesta verás una particularidad muy llamativa: el diseño es vertical. Esto rompe por completo con la imagen tradicional de los billetes.

Diseños de billetes de 50 y 20 euros presentados por la candidatura española bce

"Cuando vamos a pagar en una tienda sostenemos el billete verticalmente, es muy raro manejarlo en horizontal", explica a El HuffPost Pepe Cruz, diseñador y fundador de Cruz mas Cruz junto a su padre, José María Cruz Novillo, fallecido el pasado mes de mayo. "Hay una tradición de pensar en billetes horizontales cuando el uso es principalmente vertical, ese es el motivo por el que lo hicimos así", añade.

Además, el marco vertical les permite "que los retratos sean mucho más grandes", dando protagonismo a los personajes. La decisión se tomó en conjunto con el estudio murciano Rubio & del Amo, fundado por Julián Garnés y Guillermo Rubio, con los que ya había trabajado en otros proyectos. Pepe Cruz asegura que "se admiran mutuamente" y que sus compañeros "merecían una alegría como esta después de muchos años al máximo nivel". De Julián y Guillermo nace la idea de presentarse al concurso.

Los últimos billetes en papel de la historia... y un legado que viene de lejos para Cruz mas Cruz

Con los nuevos billetes se da una circunstancia singular: podrían ser los últimos en papel. El uso del dinero en efectivo es cada vez menor en Europa. En 2016, representaba el 79% de las transacciones de la zona euro. En 2024 su uso bajó al 52%, según los datos del estudio SPACE del Banco Central Europeo sobre hábitos de los consumidores.

"Es muy posible que estos billetes de euro, que ojalá sean los nuestros, vayan a ser los últimos billetes en papel de la historia", afirma Pepe Cruz.

El equipo de Rubio & del Amo en una sesión de trabajo Rubio & del Amo

Resulta inevitable pensar en José María Cruz Novillo, creador del diseño de la penúltima emisión de billetes de pesetas. Ahora su hijo puede extender este legado al resto de Europa y regalarnos, junto al estudio Rubio & del Amo, los últimos billetes que vamos a tener entre las manos. "Es muy bonito para nosotros porque se da continuidad a los billetes de peseta que diseñó mi padre", expone.

"La vida te da estas pequeñas alegrías"

El BCE ha abierto una encuesta para que los ciudadanos europeos den su opinión y escojan el diseño que más les guste. Estará disponible hasta el 21 de septiembre. No es una votación vinculante. La decisión la tomará el Consejo de Gobierno de la institución, aunque teniendo en cuenta el resultado del cuestionario.

A Pepe Cruz le gustaría que los ciudadanos "se impliquen y voten con total libertad, entendiendo que la decisión va a tener peso en sus vidas probablemente durante un par de décadas". La elección se dará a conocer a finales de 2026.

Ambos estudios trabajaron intensamente desde diciembre hasta abril, cuando presentaron el proyecto oficial al BCE. "Han sido meses de mucha actividad, pero la vida te da estas pequeñas alegrías", confiesa el diseñador de Cruz mas Cruz. Aún considera que es pronto para saber si este éxito se traducirá en un mayor número de encargos en el futuro: "Solo el tiempo lo dirá".

Hay un último detalle que Pepe Cruz quiere poner en valor: no es la primera oportunidad que ha tenido para crear los billetes de euro. En 1997, el BCE invitó a Cruz mas Cruz a participar en el concurso. En aquella ocasión no pudo ser. Pero el destino, al menos en este caso, ofrece nuevas oportunidades. "Estamos compitiendo por segunda vez, y esta va a ser la buena", dice.