La integración de la población gitana de la Unión Europea ha mejorado "levemente" durante los últimos años, pero todavía un 80% se encuentra en situación de riesgo de pobreza, según un informe publicado por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario destaca que la situación ha mejorado un poco desde 2011, puesto que, por ejemplo, hoy en día hay un mayor índice de participación de gitanos en la educación en la primera infancia y ha disminuido la tasa de abandono escolar prematuro. No obstante, Bruselas señala que, aunque se trata de un porcentaje inferior al registrado hace seis años, todavía el 80% de los gitanos se encuentra en situación de riesgo de pobreza.

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

EU #Roma integration: Progress in schooling must be

supported through transitions to employment. #BacktoSchool https://t.co/briCKykX3G pic.twitter.com/sVY6JclTaU