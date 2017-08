El PP se mofa de Tania Sánchez por esta falta de ortografía en Twitter

El PP de la Comunidad de Madrid se ha mofado en Twitter de la diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez a raíz de una falta de ortografía que ésta cometió en la misma red social.

"El presidente del @ PPopular, responsable de convertirnos en un país más desigual, reclama igualdad para convatir la corrupción.Todo en orden", escribió Sánchez, que no se percató del error al escribir la palabra 'combatir'.

"Tania, nosotros mejor la "combatimos"", replicó el PP de la Comunidad de Madrid junto a una captura de pantalla del tuit erróneo de la diputada de Unidos Podemos, que borró el mensaje y lo publicó posteriormente corregido.

Tania, nosotros mejor la "combatimos" 😅 pic.twitter.com/S8faXnV136 — PP Comunidad Madrid (@ppmadrid) 30 de agosto de 2017

El presidente del @PPopular, responsable de convertirnos en un país más desigual, reclama igualdad para combatir la corrupción.Todo en orden — Tania Sánchez Melero (@Ainhat) 30 de agosto de 2017

La burla del PP no sentó bien a Tania Sánchez, que se ha convertido en trending topic por el error y que ha replicado a los 'populares': "Los errores ortográficos se solucionan revisando los tuits antes de publicarlos, mea culpa no hacerlo. Vuestra corrupción no tiene arreglo".