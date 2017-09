El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo lo que un líder de un país asolado por una catástrofe natural tiene que hacer: estar con las víctimas. Trump fue junto a su mujer, Melania, a estar cerca de los afectados del huracán Harvey, que ha matado al menos a 42 personas.

El líder estadounidense repartió cajas con almuerzos y abrazó a niños en un refugio de emergencia durante su visita a la ciudad de Houston, donde se ha iniciado un lento retorno a la normalidad tras la devastación causada por el paso del huracán Harvey.

"Estados Unidos está con ustedes!" tuitéo antes de su llega a Texas el presidente en referencia a los dos estados del sur golpeados por Harvey, que ha dejado al menos 42 muertos y causado daños por entre 30.000 y 100.000 millones de dólares.

Departing for Texas and Louisiana with @FLOTUS Melania right now @JBA_NAFW. We will see you soon. America is with you! pic.twitter.com/z3bHVdJVPr