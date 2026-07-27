Saltan las alarmas en la OTAN: detienen a una becaria acusada de espiar para una potencia extranjera

Las autoridades judiciales de Bélgica han puesto bajo custodia preventiva a una ciudadana canadiense de origen chino que realizaba prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE). Hablamos del centro de mando militar de operaciones de la OTAN, desde donde dirige y coordina las misiones de la Alianza en todo el mundo. Su sede central se encuentra en Casteau, cerca de la ciudad de Mons, en Bélgica.

La joven está siendo investigada por presunto espionaje en beneficio de un país tercero y por participación en una organización delictiva, según confirmó la Fiscalía Federal belga a medios como Le Soir o AP.

El incidente que ha dado lugar a su arresto tuvo su origen en el propio recinto de SHAPE, en Mons. Los equipos de seguridad interna del complejo detectaron patrones de conducta irregulares por parte de la pasante, quien presuntamente estaba accediendo a sistemas informáticos y consultando expedientes clasificados fuera del ámbito de sus competencias.

Tras la alerta inicial emitida por el personal de seguridad de la OTAN, el asunto fue transferido al Servicio General de Inteligencia y Seguridad (SGRS), la división de inteligencia militar de Bélgica. Dada la naturaleza de los delitos investigados -jurisdicción exclusiva de la fiscalía federal en territorio belga-, la Policía Judicial Federal de Charleroi tomó las riendas de las actuaciones penales.

El pasado jueves 23 de julio, agentes de unidades especializadas en delitos informáticos y servicios forenses ejecutaron registros coordinados tanto en el puesto de trabajo de la sospechosa en la base militar como en su domicilio privado. En la intervención se incautó diverso material informático y documentación que está siendo objeto de análisis.

Al día siguiente, un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hainaut decretó el ingreso en prisión preventiva de la detenida.

Entrada del SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe o Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa), cerca de Mons (Bélgica). Robert B. Fishman / ullstein bild via Getty Images

¿Tiene impacto operativo?

Portavoces de la Alianza Atlántica han señalado a medios como Euractiv que no existen indicios de que la seguridad de las operaciones o la cadena de mando y control hayan quedado comprometidas por este suceso. "El cuartel general continúa operando con absoluta normalidad", indicaron fuentes del mando militar.

No obstante, el caso reabre el debate interno sobre la rigurosidad de los protocolos de selección, supervisión y acreditación de acceso a la información sensible por parte del personal en prácticas o externo dentro de los organismos de defensa continentales.

La investigación se enmarca en un periodo de elevadas prevenciones en materia de seguridad e inteligencia militar dentro de la Alianza Atlántica. En sus documentos estratégicos de los últimos años, los 32 países miembros de la OTAN han calificado las actividades de penetración digital e interferencia de ciertas potencias como desafíos sistémicos para la seguridad internacional basada en normas.

Las autoridades belgas no han revelado formalmente la identidad de la investigada ni han precisado de forma explícita el Estado para el cual presuntamente recopilaba información. Se prevé que el juez instructor determine en las próximas semanas si se formaliza el auto de procesamiento penal.