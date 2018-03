Disneyland París ya no es un parque temático solo para niños

Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana... Mickey, Minnie, Simba, Timón y Pumba cedieron protagonismo en el parque de atracciones Disneyland París a Chewbacca, C3PO, R2D2 y otros personajes míticos de la saga de películas de ciencia ficción Star Wars, creada por George Lucas. Bueno, en realidad no hace tanto, es lo que ocurre ahora mismo en el parque francés.

Cuando Disney adquirió Marvel en 2009 y Lucas Films en 2012 desembolsando por cada uno más de 4.000 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros), pocos advirtieron que estas compras cambiarían por completo la visión que tenían los espectadores de la productora de cine.

La compañía que dirige Robert Iger está exprimiendo al máximo las posibilidades de estas compras. Disney es una máquina de hacer oro. El año pasado seis de las 10 películas más taquilleras fueron de la factoría Disney, y solo una, la versión en carne y hueso de La bella y la bestia, se corresponde con la imagen tradicional de la productora.

Pero esto no solo ocurre en las películas, las adquisiciones se han hecho notar en todos los ámbitos de negocio de Disney. Ahora es algo habitual que al lado del pijama de Mickey Mouse en una tienda oficial haya otro de Spiderman. Así como que los peluches de El Rey León se codean con los muñecos de Yoda y las zapatillas de andar por casa de los pies de Chewbacca.

Algo parecido ocurre en los dos parques temáticos que la productora tiene en Francia, Disneyland y Walt Disney Studios, situados a 30 kilómetros de la capital. Los niños ataviados con orejas de Mickey Mouse y las niñas vestidas de princesa no son los únicos que disfrutan, ahora se mezclan con jóvenes vestidos con túnicas de jedi con relucientes espadas láser.

El parque, considerado el primer destino turístico europeo al haber recibido más de 320 millones de visitantes desde su apertura en 1992, ha organizado por segundo año La temporada de la fuerza, una celebración por todo lo alto del universo galáctico que se puede disfrutar hasta el 25 de marzo. Esta programación consigue atraer a un público de edades muy diversas, tal y como ha podido comprobar El HuffPost en una visita.

Los jóvenes padawans pueden disfrutar de experiencias únicas. Desde conocer al mismo Darth Vader hasta ser interrogado por una patrulla de soldados imperiales que busca rebeldes entre los asistentes. También pueden montarse en Star Tours, un simulador 3D con el que viajarán a cerca de 60 destinos de los diferentes planetas y escenarios de las películas de Star Wars en una nave capitaneada por el droide de protocolo C3-PO, uno de los personajes más míticos de la saga. Esta atracción fue inaugurada en 2017 con motivo del 25 aniversario del parque.

Los visitantes pueden sentirse dentro de un título de la saga al ver un desfile de los soldados imperiales presidido por Capitán Phasma, una de las nuevas villanas. La marcha finaliza en el corazón del parque Walt Disney Studios, donde se sitúa un escenario de 70 metros cuadraros en el que tiene lugar el espectáculo Star Wars: A Galaxy Far, Far Way..., que cuenta con la presencia de los malavados Darth Vader y Kylo Ren.

Frente a este mismo escenario se encuentra el mejor lugar para ver el espectáculo A Galactic Celebration, cuando cae la noche en París. Este show se proyecta sobre la Torre del Terror (ver imagen justo debajo) en el cual aparecen imágenes míticas de todas las películas de la saga, que encantarán a los más fans. Pero no solo se trata de vídeos, sino que el espectador se sentirá inmerso dentro de una batalla galáctica gracias al increíble juego de luces, fuegos artificiales y efectos especiales.

Cuando finaliza este show y cierra el parque Walt Disney Studios, los visitantes pueden caminar hasta el tradicional parque Disneyland para ver uno de los espectáculos más míticos: Disney Illuminations.

Sobre el castillo de la Bella Durmiente, situado en el centro del complejo, se sucederán imágenes de las películas más míticas de la productora y canciones como El ciclo sin fin (la versión francesa). Si se atiende a las caras de los espectadores en ese momento se puede ver cómo tararean ♪ ♬ desde el día que al mundo llegamos y nos ciega el brillo del sol...♪ ♬, cada uno en su propio idioma.

Luces que cambian de color el castillo que antes era rosa, fuentes y efectos pirotécnicos hacen soñar a los visitantes.

Con el objetivo de seguir atrayendo a ese público diverso, los superhéroes de Marvel tomarán el relevo de los personajes de Star Wars y desembarcarán en Disneyland Paris este verano, entre el 10 de junio y el 30 de septiembre. Los visitantes podrán ver a Iron Man, Thor, Capitán America, Spider-Man, Star-Lord y la Viuda Negra participar en un espectáculo en directo que contará con efectos especiales y proyecciones.

Por si La temporada de la fuerza y el verano de los superhéroes han sabido a poco, Disney anunció a finales de febrero uno de sus proyectos más ambiciosos para el parque parisino desde su inauguración en 1992. La compañía realizará una ampliación en la que invertirá 2.000 millones de euros.

Las obras comenzarán en 2021 y consistirán en una transformación del segundo parque parisino, Walt Disney Studios. Una vez finalicen habrá tres nuevas zonas inspiradas en los universos de Marvel, Frozen y Star Wars. Estas se añadirán a la zona ya existente de Toy Story.

Además, se construirán nuevas atracciones y se programarán nuevos espectáculos en directo. Un nuevo lago conectará este parque y el clásico, Disneyland.

El anuncio de la ampliación se hizo público tras una reunión que mantuvieron en el Palacio del Elíseo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de The Walt Disney, Robert A. Iger:

Frozen, Star Wars and Marvel, three new lands to open in @DisneyLandParis. Thank you @RobertIger for your long-term investment and very strong commitment in France. Your confidence shows that France is back! #ChooseFrance pic.twitter.com/mFHacnYFNq