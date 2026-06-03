Un español que vive en Alemania cuenta por qué a muchos les resulta tan difícil adaptarse y acaban volviendo

Vicente, un español que emigró junto a su pareja, Doris, a Alemania, publica vídeos sobre el país para ayudar a otros que estén interesados en viajar allí, ya sea de vacaciones o para trabajar.

En un nuevo vídeo de TikTok (@vicenteydoris) ha hablado sobre un problema que acaba siendo común entre los españoles que viajan a Alemania: no terminan de adaptarse a la forma de vida debido a los estilos sociales tan diferentes entre españoles y alemanes.

"La frase más común y que más se repite en boca de un español cuando está en Alemania es que esto no es vida. Alemania no es vida. Y de verdad que lo puedo entender", ha expresado al principio de su reflexión.

Puede entender que, para un español, el simple hecho de dejar su tierra, la rutina diaria y a la familia y los amigos —e incluso aspectos tan cotidianos como la comida, el sol, el trabajo y, especialmente, la forma de comportarse— deja de estar al alcance.

"Son muchas cosas que dejas de tener"

"Son muchas las cosas que cuando tú vienes a Alemania dejas de tener prácticamente. Soy el primero que lo reconoce. La mayoría de veces, si no tienes un motivo muy fuerte, para hacer un esfuerzo tan grande como estar en un país como Alemania, te vas a volver", ha defendido.

Además, ha añadido que "la gran mayoría de españoles se vuelven entre los tres y ocho años... y lo puedo entender": "A veces tienes que pagar un precio tan alto, de dejar todo lo que es tuyo, tus raíces, tus costumbres, todo por algo que realmente es una estabilidad económica".

Por eso pone sobre la mesa una pregunta que muchos se hacen: "¿Vale la pena realmente perder todo lo que tengo en España por ganar más dinero?".

En cuanto a las reacciones, el usuario @morote1 comenta: "Tienes toda la razón del mundo, llevo 36 años en Alemania y no me acostumbro. Estoy deseando volver a mi Alicante".