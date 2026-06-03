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El Ejército de EE.UU compara sus sistemas militares con una tostadora que no se enchufa: por qué Ucrania les acaba de dar una lección
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El Ejército de EE.UU compara sus sistemas militares con una tostadora que no se enchufa: por qué Ucrania les acaba de dar una lección

La guerra ha obligado a Washington a reconocer un problema.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un soldado del Ejército de Estados Unidos en una imagen de archivo.Getty Images

Durante años, el Ejército de Estados Unidos ha presumido de disponer de algunas de las tecnologías militares más avanzadas del planeta. Pero ahora sus propios responsables reconocen que existe un problema sorprendentemente básico: muchas de esas herramientas no hablan el mismo idioma.

La comparación utilizada por uno de los máximos responsables tecnológicos del Ejército estadounidense es tan sencilla como llamativa.

"Imaginen que todos los aparatos de su casa -las bombillas, la televisión o una tostadora- utilizaran conexiones diferentes", explicó Alex Miller, director tecnológico del Ejército. "Imaginen que su tostadora ni siquiera pudiera enchufarse a la corriente y necesitara un adaptador especial".

Según Miller, esa situación es muy parecida a la que han vivido durante décadas las fuerzas armadas estadounidenses.

El problema que Ucrania ha puesto sobre la mesa

La reflexión no llega por casualidad.

El Ejército estadounidense lleva meses intentando derribar las barreras tecnológicas que separan sistemas de defensa antiaérea, drones, sensores, centros de mando y plataformas de combate que, en muchos casos, fueron desarrollados por empresas distintas y bajo estándares incompatibles entre sí.

Y parte de la inspiración para acelerar ese cambio ha llegado desde Ucrania. Durante una visita a Alemania, el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, pudo observar cómo las fuerzas ucranianas integran drones, sensores y armamento dentro de una misma plataforma de gestión de combate conocida como Delta. La experiencia fue tan reveladora que, según reconoció, se produjo un auténtico momento de iluminación.

"Se me encendió una bombilla", admitió. "Todo lo que había visto durante los 16 meses anteriores no era tan integrado, tan sencillo ni tan eficaz para el combatiente".

La guerra moderna exige velocidad

El problema no es únicamente técnico.

Cuando los sistemas no comparten información de forma automática, son los propios soldados quienes deben actuar como intermediarios, introduciendo datos manualmente y trasladando información de una plataforma a otra.

Eso consume tiempo. Y en una guerra donde los drones detectan objetivos en segundos y los ataques pueden producirse casi de inmediato, perder minutos puede resultar decisivo.

Por eso el Ejército estadounidense ha puesto en marcha un programa para conectar tecnologías que hasta ahora funcionaban como compartimentos estancos.

Romper décadas de barreras

La iniciativa, bautizada como Project Jailbreak, ha reunido a gigantes de la industria de defensa como Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Palantir o Anduril para que abran sus sistemas y permitan que intercambien información con mayor facilidad.

Los cambios ya han comenzado a llegar a unidades desplegadas en Oriente Medio y el Ejército espera extender nuevas mejoras durante las próximas semanas.

Detrás de esta transformación hay una idea sencilla: las guerras del futuro no se ganarán únicamente con mejores armas, sino con la capacidad de conectar todas ellas de forma rápida y eficiente.

Y en ese terreno, reconocen ahora en Washington, Ucrania ha demostrado que la integración tecnológica puede ser tan importante como el propio armamento.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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