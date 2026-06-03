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La noticia que no sorprendió a nadie: Trump apoya a Abelardo de la Espriella para la Presidencia de Colombia
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La noticia que no sorprendió a nadie: Trump apoya a Abelardo de la Espriella para la Presidencia de Colombia

Trump ha mostrado su "respaldo completo y total" al candidato ultraderechista.

Israel Molina Gómez
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Florida el 1 de mayo de 2026, en Washington, D.C.Anadolu via Getty Images

Pocas horas después de que quedara confirmada su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, Abelardo de la Espriella recibió un apoyo que muchos daban prácticamente por descontado.

Donald Trump felicitó este martes al candidato ultraderechista y le trasladó públicamente su "respaldo completo y total" para la segunda vuelta que se celebrará el próximo 21 de junio frente al izquierdista Iván Cepeda.

El mensaje fue difundido a través de Truth Social, la red social del presidente estadounidense, donde Trump definió a De la Espriella como un líder "inteligente, fuerte y decidido".

Según el mandatario republicano, el candidato colombiano representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, crear empleo, combatir el crimen y el narcotráfico y restaurar lo que calificó como "ley y orden".

El aliado latinoamericano de Trump

La sintonía política entre ambos dirigentes nunca ha sido un secreto.

Durante la campaña, De la Espriella ha defendido posiciones muy próximas a las de los movimientos conservadores y nacionalistas que han ganado peso en distintos países occidentales y ha sido visto por muchos analistas como una figura alineada con el universo político del trumpismo.

Trump fue aún más lejos en su mensaje al advertir de la importancia de la segunda vuelta colombiana, que describió como una batalla frente a la "izquierda radical".

El presidente estadounidense aseguró además que era un "honor" respaldar a quien muchos seguidores conocen como "El Tigre" y concluyó afirmando que no decepcionará al pueblo colombiano.

El respaldo llega en un momento especialmente tenso de la política colombiana. La Registraduría Nacional ha ratificado ya el resultado de la primera vuelta, que sitúa a De la Espriella como el candidato más votado, por delante de Iván Cepeda.

Sin embargo, tanto el presidente Gustavo Petro como sectores de la izquierda han cuestionado el proceso electoral y han planteado dudas sobre el sistema de conteo de votos.

Frente a esas acusaciones, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó este martes cualquier manipulación de los resultados y defendió que las elecciones se desarrollaron de forma "ordenada, transparente y fluida".

El jefe de la misión, Esteban González Pons, recordó además que el software utilizado había sido auditado antes de los comicios.

Un nuevo capítulo de la batalla ideológica global

Más allá de Colombia, el apoyo de Trump vuelve a reflejar cómo las elecciones latinoamericanas se han convertido en un escenario de confrontación ideológica internacional.

La victoria de De la Espriella en la primera vuelta ya había sido celebrada por referentes de la derecha internacional como Javier Milei o Santiago Abascal.

Ahora se suma el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos. A menos de tres semanas de la segunda vuelta, la carrera por la Casa de Nariño entra así en una nueva dimensión, con Washington observando muy de cerca un resultado que puede redefinir el mapa político de América Latina.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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