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Lo que nadie vio durante el covid: la ciencia revela que medir brotes estudiando aguas residuales tiene puntos ciegos en barrios más pobres
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Lo que nadie vio durante el covid: la ciencia revela que medir brotes estudiando aguas residuales tiene puntos ciegos en barrios más pobres

Un hallazgo que llega en un momento crítico.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una alcantarilla de Madrid con hojas en un día lluvioso.
Una alcantarilla de Madrid con hojas.Vicente Mendez vía getty images

Durante la pandemia de covid-19, las alcantarillas se convirtieron en un inesperado termómetro de la salud pública. Mientras medio mundo miraba las cifras de hospitales y pruebas diagnósticas, científicos de distintos países comenzaron a rastrear el virus en las aguas residuales con la esperanza de detectar brotes antes de que explotaran. Una herramienta aparentemente segura que hoy revela que también tenía puntos ciegos.

Ahora, un nuevo estudio advierte que esa vigilancia no funcionaba igual para todos. Los investigadores descubrieron que los barrios más vulnerables, normalmente conectados a enormes plantas de tratamiento de agua en grandes ciudades, tardaban más en mostrar señales claras de un brote. Esto se debe a que cuanto mayor es el volumen de agua, más se diluye el rastro del virus y más difícil resulta detectar los primeros contagios. Mientras tanto, en comunidades más pequeñas y con más recursos, un solo caso podía ser identificado mucho antes.

La investigación, que ha sido desarrollada por especiales de la Escuela Maxwell y publicada en American Journal of Public Health, comparó datos por tramos censales entre 2020 y 2024, y llegó a la conclusión de que la cobertura puede ser amplia, pero la detección no es temprana. En las grandes ciudades, donde viven muchas de las poblaciones más vulnerables, el virus puede circular entre decenas de personas antes de que el sistema logre detectarlo. En cambio, en comunidades más pequeñas un solo caso resulta más visible para el sistema.

Hay que corregir los puntos débiles

El estudio señala que más del 80% de las personas que viven en pobreza en el estado de Nueva York residían en áreas donde un brote tendría que superar las 10 infecciones antes de ser detectado de forma consistente en las aguas residuales. Dicho de otro modo, quienes más necesitan que el sistema avise pronto son, precisamente, quienes pueden quedar fuera del radar durante más tiempo.

Estos hallazgos llegan en un momento crítico, ya que el Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se enfrenta ahora a una financiación incierta, mientras las ayudas de emergencia aprobadas durante la pandemia comienzan a agotarse. Los investigadores advierten que reducir el número de plantas de tratamiento incluidas en la red para abaratar costes podría agravar todavía más las desigualdades detectadas.

Lejos de cuestionar la utilidad de esta herramienta, los autores defienden que la vigilancia de aguas residuales sigue siendo una de las formas más eficaces de anticiparse a futuras crisis sanitarias, aunque creen que necesita corregir sus puntos débiles. Para ello hay que tomar muestras más cerca de los barrios y no solo en las grandes plantas de tratamiento, ampliar la red de vigilancia en comunidades pequeñas y mejorar los modelos estadísticos para detectar señales tempranas incluso cuando los contagios son bajos. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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