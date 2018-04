La Justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión

Doce días ha durado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, en la prisión alemana de Neumuenster, donde ingresó el pasado 25 de marzo tras ser detenido poco después de cruzar la frontera de Dinamarca camino de Bélgica.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha decidido ponerlo en libertad bajo fianza de 75.000 euros tras emitir un auto en el que descarta el delito de rebelión, que se recoge en la petición de extradición a España, y está a la espera de estudiar el cargo por malversación.

De momento, Puigdemont dormirá este jueves en prisión y, previsiblemente, será este viernes cuando abandone el centro penitenciario.

Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible", pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante.

A juicio de la Audiencia, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia"

La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política. Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros.

Según apunta, "por motivos jurídicos" no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí".

"No me escaparé"

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha celebrado este jueves que un tribunal de Alemania deje en libertad a su defendido.

"Siempre había dicho que mantenía plena confianza en la justicia alemana", ha dicho en un tuit en el que ha añadido que "la justicia alemana deja a Puigdemont en libertad y descarta el delito de rebelión".

Sempre havia dit que mantenia plena confiança en la justícia alemanya. #Seguim



La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió https://t.co/wfDlgziY9f — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 5 de abril de 2018

Cuevillas, en declaraciones recogidas por Elnacional.cat, ha asegurado que España "no podrá recurrir la decisión del juez". El abogado de Puigdemont ha añadido que en el caso de que Alemania ejecutase la extradición, Puigdemont "sólo podría ser juzgado por el delito de malversación". El equipo legal del expresident presentará un recurso contra ese delito.

Gonzalo Boye, del equipo jurídico que se encarga de defender a los exconsellers y a Puigdemont, ha explicado en declaraciones a LaSexta que el siguiente paso de sus letrados será pagar la fianza impuesta de 75.000 euros y buscar un domicilio para el expresidente catalán.

En una entrevista publicada este martes, el propio Puigdemont aseguraba que si la Justicia le permitía abandonar la prisión, donde se encuentra desde el pasado 25 de marzo, no "escaparía". "Si me dice que puedo salir de la prisión pero que he de quedarme en el país, me quedaré, obviamente no escaparé", explicó en declaraciones a Diether Dehm, uno de los dos diputados de La Izquierda que visitaron recientemente a Puigdemont y difundida este martes en las redes sociales.

"En Alemania hay justicia"

El diputado de JxCat y vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha celebrado este jueves que la justicia alemana haya dejado en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "En Alemania hay justicia".

A Alemanya hi ha justícia. Un agraïment molt especial a les persones que heu contribuït al fons que permetrà pagar la fiança del president @KRLS #PuigdemontElNostrePresident #LlibertatPresosPolitics — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 5 de abril de 2018

"Un agradecimiento muy especial a las personas que habéis contribuido al fondo que permitirá pagar la fianza. Puigdemont, nuestro presidente. Libertad presos políticos", ha expresado en Twitter.

La decisión adoptada este jueves por la justicia alemana se está celebrando como una gran victoria en el ámbito independentista. La mayoría de líderes de los partidos secesionistas y también algunos otros de fuerzas de ámbito nacional, como Alberto Garzón, se han pronunciado sobre el revés que esta medida supone para la justicia española.

El responsable de Izquierda Unida ha aplaudido la medida y ha calificado de "reaccionaria" la decisión del juez Llarena:

La Justicia alemana ha puesto en libertad a Puigdemont, descartando el delito de rebelión. Lo que avala que la interpretación que hace en España el juez Llarena, y que le ha servido para meter en prisión provisional a numerosos dirigentes independentistas, es reaccionaria. — Alberto Garzón (@agarzon) 5 de abril de 2018

El delito de rebelión requiere el uso de la violencia, cosa que no han ejercido los acusados. Salvo que se considere violencia casi cualquier protesta política, que es lo que hace Llarena y que valdría para meter en la cárcel a todos los sindicalistas y activistas del país. — Alberto Garzón (@agarzon) 5 de abril de 2018

Carles Riera, de la CUP, define la puesta en libertad de Puigdemont como una "victoria republicana" y Sergi Sabrià, de ERC, cree que se trata de un "revés a la injusticia española":