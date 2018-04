El accidente de Alicia en 'Maestros de la costura' no apto para aprensivos

Quien piense que la confección es una actividad exenta de riesgos, se equivoca. Prueba de ello es lo que le sucedió a Alicia, una de las concursantes de Maestros de la costura (TVE), en la semifinal del talent emitida este lunes. Durante una de las pruebas en la que los aspirantes debían confeccionar un traje de época con máquinas de coser antiguas, la aspirante se atravesó el dedo con una aguja.

"¿Qué te pasa?", preguntaron a la concursante al ver que algo había ocurrido. "Es que me he atravesado el dedo", contestó Alicia, a la que se veía calmada e incluso riéndose porque, al menos en ese momento, no le dolía.

ATENCIÓN: Aquí puedes ver el momento del accidente. Te lo avisamos: las imágenes pueden impresionar.

"A mí me dijeron en Cornejo [taller de sastrería de cine] que si no me atravesaba la aguja no iba a ser costurera en mi vida, así que ya soy costurera", contó con una sonrisa en la boca mientras el diseñador Palomo, juez en el programa, gritaba de impresión al ver la herida.

La concursante pidió que un médico le quitara la aguja para poder seguir cosiendo y terminar la prueba. Su tesón hizo que muchos espectadores alabaran su actitud: