Goldman Sachs lanza su pronóstico para el Mundial y la posición en la que aparece España va a sorprender a Felipe VI 

Ya solo quedan 11 días para que el balón del Mundial 2026 eche a rodar. La cita mundialista que se celebrará este año en Estados Unidos, México y Canadá va a ser una competición más especial de lo que había sido habitual hasta ahora.

Es el primer año en el que participarán un total de 48 selecciones nacionales, lo que ha hecho elevar el calendario hasta los 104 partidos durante todo el Mundial, desde el próximo 11 de junio con el partido de apertura México-Sudáfrica, hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Pero también va a ser especial por lo que supone: el fin de una era. Salvo sorpresa mayúscula, todo parece indicar que dos de las máximas estrellas que ha dado el balompié en la historia disputarán su último Mundial, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. El primero de ellos, recién coronado campeón en Catar 2022.

A por la segunda estrella

Esta misma semana, el técnico de la selección española, Luis de la Fuente, ha dado a conocer su lista de convocados para la cita mundialista. Un grupo de 26 futbolistas que se ha conocido públicamente con un vídeo en el que ha aparecido el rey Felipe VI.

El monarca destaca en el vídeo que "la selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros". "A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo está aún en silencio. A quienes sueñan mirando al cielo", añade.

"También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol. Porque hay algo que no se ve, pero se siente. Un país unido, empujando en la misma dirección", defiende el rey.

Felipe VI termina su intervención, asegurando que "esta es la lista de todo el país". Un Mundial en el que ya ha confirmado que, al menos, estará presente en el partido que España disputará ante Uruguay en Guadalajara (México) el próximo 26 de junio.

¿Quién ganará el Mundial?

Lanzarse a predecir quién ganará el Mundial es toda una lotería. Algo muy complicado, pero que un modelo del banco Goldman Sachs que ha publicado este mismo viernes ha intentado resolver antes de tiempo.

Fútbol es fútbol, pero de ilusiones también se vive y el resultado del modelo de la entidad bancaria estadounidense ha dado la vuelta al mundo. Según su análisis, usando datos históricos de rendimiento y la clasificación de los equipos, según recoge Reuters, España es la que más probabilidades tiene de levantar la ansiada copa.

El modelo de Goldman Sachs otorga a España un 26% de probabilidades de vencer, la máxima favorita. A ella le siguen Francia, con un 19% de posibilidades, seguida de la vigente campeona, Argentina, con un 14%.

"Se prevé que España gane porque tiene la clasificación Elo más alta, respaldada por un gran talento para la puntuación y un buen impulso al comienzo de la competición", ha señalado la entidad, tras analizar el sistema de clasificación de rendimiento ideado inicialmente para el ajedrez.