El jefe de Operaciones Especiales de EEUU cree que hay que "destruir creativamente" cómo se entrena un soldado para prepararlo para "la próxima guerra"

La nueva realidad geopolítica obliga a repensar los entrenamientos y estrategias de los ejercitos en Occidente. Así está siendo en Estados Unidos. "Algunas cosas que solíamos hacer, tendremos que dejar de hacerlas", afirma el almirante Frank Bradley, quien dirige el Comando de Operaciones Especiales del ejército, en unas declaraciones recogidas por Business Insider.

Durante un discurso en un evento en Tampa, Florida, el militar recordó sus inicios en la marina. Siendo un joven marinero, él y sus compañeros medían la profundidad del agua usando una cuerda lastrada con un bloque de plomo, anotando sus mediciones en trozos de plexiglás con lápices de grasa, pero a medida que los métodos y la tecnología evolucionaron, la Armada comenzó a adoptar otras herramientas para el entrenamiento.

"El tiempo para prepararse y entrenar es limitado, así que no vamos a añadir simplemente cosas nuevas al calendario de nuestras formaciones de Fuerzas Especiales ni de ninguna otra formación. Tenemos que reorganizar creativamente partes de ese calendario para hacer espacio para las nuevas actividades que debemos realizar", explica en sus declaraciones el almirante.

Tal y como reza la publicación, el Pentágono trata de transformar los procesos de capacitación, tecnología y adquisiciones que se definieron después del 11M. Pero esto no es tan sencillo: algunos programas requieren la aprobación de alto nivel para su modificación, y "algunas prácticas aparentemente obsoletas aún pueden ser valiosas para las tropas", lo que significa que los recortes deben hacerse con criterio.

Métodos anticuados

Muchos de los métodos de guerra y las premisas de planificación en las que se basó Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán ya no son aplicables, según informa el general Frank Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unido, en unas declaraciones consultadas por el mismo medio de comunicación.

"En Irak y Afganistán teníamos más vehículos, más bases de operaciones avanzadas, más comedores, más logística, comunicaciones ilimitadas, un clima relativamente bueno, cielos despejados, sin árboles, todo eso", apunta el experto. "Hace mucho tiempo que no combatimos bajo fuego enemigo. La fortaleza y la capacidad humana para soportar condiciones adversas seguirán siendo esenciales", agregó.

"Nuestros equipos directivos tienen que realizar a diario ese ejercicio de priorización sobre cómo priorizar el recurso más importante, el capital más valioso que poseen: el capital intelectual. ¿Dónde están invirtiendo las personas su tiempo y su atención para desarrollarse y prepararse para la próxima misión?", terminó.