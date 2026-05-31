Más de 100 escuelas y guarderías de París, investigadas por agresiones y abusos a menores: "Es una catástrofe nacional"

Escándalo mayúsculo de abuso infantil en París. La policía de la capital francesa está investigando más de 100 denuncias de maltrato, violencia física y violencia sexual contra menores por parte de monitores escolares.

La figura del monitor escolar está muy extendida en Francia. Se trata de adultos que se encargan de los niños durante momentos en los que los profesores no están presentes como el almuerzo, el recreo, la siesta o las actividades extraescolares.

Son trabajadores que no son contratados directamente por las escuelas ni por el Ministerio de Educación de Francia sino por el ayuntamiento o las autoridades locales. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con titulación profesional para trabajar con niños.

La fiscal de París, Laure Beccuau, ha anunciado que "tenemos investigaciones en curso en 84 centros preescolares, unas 20 escuelas primarias y alrededor de 10 guarderías" para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Desde EFE recuerdan que el nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, había indicado en el mes de abril que desde comienzos de año el ayuntamiento había suspendido a 78 animadores de actividades extraescolares por sospechas de violencia o agresiones sexuales a los niños de los que se ocupaban.

Tal y como recoge The Guardian, el abogado Louis Cailliez, que representa a dos familias parisinas afectadas, ha asegurado que el sector de los monitores escolares en Francia es un "desastre" y ha calificado lo ocurrido como "una catástrofe nacional".

Detención de 16 personas

La pasada semana, la policía francesa detuvo a 16 personas vinculadas a una escuela del distrito VII de París por varias investigaciones sobre presuntas agresiones sexuales y actos de violencia contra menores en actividades extraescolares.

Varias de las personas arrestadas ya habían sido suspendidas de sus funciones en la escuela Saint-Dominique, uno de los focos del escándalo de abuso infantil en el que se encuentra inmerso el sistema parisino de guarderías.