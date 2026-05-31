Descubren un diminuto pulpo azul del tamaño de una pelota de golf en las islas Galápagos: "Nunca había visto nada igual"

Descubrimiento de un llamativo nuevo animal en las islas Galápagos. Durante una expedición de aguas profundas realizada con un buque de investigación en 2015 cerca de la isla Darwin, un equipo de científicos halló un diminuto pulpo azul.

El animal, que tiene un tamaño similar al de una pelota de golf, ha sido descrito recientemente en la prestigiosa revista científica Zootaxa como una nueva especie que ha sido denominada Microeledone galapagensis.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Frankfurter Allgemeine, en su expedición, los investigadores utilizaron un robot submarino teledirigido (ROV) por el fondo marino. A una profundidad aproximada de 1.773 metros, se capturó al pequeño pulpo azul cuando se encontraba en una montaña submarina.

En las grabaciones en vídeo de la misión se puede escuchar a la autora principal del estudio y experta en cefalópodos del Field Museum de Chicago (EEUU), Janet Voight, expresar con sorpresa que "nunca había visto nada igual".

El pulpo Microeledone galapagensis cuenta con unos tentáculos cortos, de unos tres o cuatro centímetros de largo. Cada uno de esos tentáculos posee alrededor de una treintena de ventosas.

El animal pudo ser descrito sin ser diseccionado gracias a la tomografía computarizada

Cabe destacar que para la descripción clásica de una especie, normalmente es necesario examinar y describir características típicas, como las estructuras bucales y los órganos. Para ello suele ser imprescindible diseccionar al animal.

Sin embargo, la tecnología posibilitó que no hubiera que acabar con la vida del diminuto pulpo. Janet Voight, junto a Stephanie Smith (directora del laboratorio de tomografía computarizada del Field Museum de Chicago) recurrieron a la microtomografía computarizada de alta resolución para poder describir a la nueva especie.

A través de ese método, se combinaron digitalmente miles de imágenes de rayos X en cortes para crear un modelo 3D preciso. De esa forma, se pudieron apreciar los detalles más sutiles de los órganos internos y la boca sin dañar al animal.