Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
EEUU empieza a perforar a la desesperada para abrir nuevos pozos petrolíferos: el estrecho de Ormuz va camino de llevar tres meses cerrado
Global
Global

EEUU empieza a perforar a la desesperada para abrir nuevos pozos petrolíferos: el estrecho de Ormuz va camino de llevar tres meses cerrado

Actualmente, se encuentran activos 425 pozos petrolíficos en territorio norteamericano, un aumento significativo si se tienen en cuenta las cifras a principios del año. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Extracción de petróleo.
Extracción de petróleo.FeiFei Cui-Paoluzzo

La producción de petróleo en suelo estadounidense ha aumentado considerablemente. El diario francés Le Monde expone a través de uno de sus artículos que, conforme a los datos arrojados por la empresa especializada en tecnología y servicios energéticos, Baker Hughes, los pozos petrolíficos en el país aumentaron de 410 a 425 en las últimas semanas. 

Esta situación se atribuye principalmente a la guerra desatada en Oriente Medio. Cabe recordar que el conflicto bélico desatado en esta región desde finales de febrero ha provocado el funcionamiento intermitente del estrecho de Ormuz. De hecho, hace tres meses que el cuello de botella permanece cerrado.

Se trata de un punto geográfico que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo. Sin lugar a dudas, el paso marítimo juega un rol clave en la dinámica del comercio internacional. Es pertinente mencionar que, previo al conflicto, por esta vía fluvial se desplazaba hasta un 20 % del petróleo mundial y una cantidad significativa de gas natural. 

La perspectiva de un experto en la industria 

Tommy Inglesby, socio y director de la división de Petróleo, Gas y Energía de Norteamérica en Oliver Wyman, profundiza sobre la reacción del mercado norteamericano ante este contexto. “Es más probable que la respuesta de la producción estadounidense a la crisis de Ormuz sea moderada que explosiva”, puntualiza. 

Asimismo, advierte que los capitalistas que intervienen en el sector serán precavidos. “Los precios más altos del petróleo y las ganancias están impulsando una mayor actividad, sobre todo en la Cuenca Pérmica, pero los inversores tendrán cuidado de no interpretar una prima de riesgo a corto plazo como una señal de precio permanente a largo plazo”, complementa. 

 Las exportaciones de EEUU se han incrementado en un 30 % respecto al año pasado, alcanzando prácticamente 13,1 millones de barriles diarios, incluyendo tanto petróleo crudo como productos refinados.

Esto se debe, en gran parte, a la óptima administración de recursos por parte de la industria de hidrocarburos, así lo afirma el experto. “El sector de refinación estadounidense ha logrado aprovechar sus reservas y mejorar las tasas de utilización de las plantas para satisfacer la demanda mundial, interrumpida por el bloqueo del Estrecho de Ormuz”, concluye.


Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos