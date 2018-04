Nace el tercer hijo del príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge

Este lunes 23 de abril se ha convertido en uno de los días más especiales para el príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge: la pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo.

El niño ha llegado al mundo a las 11.01 horas en el hospital St. Mary's de Londres, al igual que sus dos hermanos, Jorge y Carlota. Ha pesado 3,8 kilos. Los duques de Cambridge siempre acuden al mismo centro hospitalario, en el que tienen una suite para estas ocasiones.

El Duque de Cambridge ha estado presente en todo momento en el parto. Además, todo estaba perfectamente medido para la llegada del pequeño, para la que se ha realizado un protocolo en colaboración con el hospital, con el que se han asegurado de que no falte ningún detalle. Por ejemplo, tal y como reveló al US Weekly una fuente cercana al hospital, tras cada limpieza la habitación se ha cerrado inmediatamente "con cinta a prueba de manipulaciones".

La casa real británica ha anunciado el nacimiento del bebé a través de la cuenta oficial de Twitter de Kensington Palace. Kate Middleton y el nieto de la reina Isabel II ya forman una familia numerosa con sus tres hijos: el príncipe Jorge, nacido el 21 de julio de 2013, la princesa Carlota Isabel Diana de Cambridge, que nació el 2 de mayo de 2015, y su bebé recién nacido. Tanto madre como hijo están en perfectas condiciones.

