Ya es oficial: el Gobierno aprueba la promoción de 1.629 viviendas públicas más en Canarias, Granada, Barcelona y estos lugares

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva inyección de 260 millones de euros para Casa 47, la entidad pública que "consolida y concentra" la creación del nuevo parque público de vivienda, en palabras de la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Rodríguez ha recordado que el problema de la vivienda "no es exclusivo de España" pero la ausencia de dicho parque es "una debilidad adicional".

Esta nueva inyección de 260 millones de euros se articula a través de la cuarta adenda al convenio entre el Ministerio de Vivienda y Casa 47. Ya en 2025 se realizó otra inyección de similar cuantía en el marco de la tercera adenda. La inyección moviliza los recursos suficientes para "la puesta en marcha de 22 nuevos proyectos", que "sumarán un total de "1.269 viviendas" más al plan de vivienda asequible de Casa 47.

De hecho, la entidad pública ya ha sumado varias inyecciones hasta alcanzar la inversión total de 2.080 millones de euros y las 22 nuevas promociones implican que la empresa pública ya gestiona 68 proyectos activos: 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y 24 actuaciones de urbanización de solares "con potencial para 22.000 viviendas". ¿Dónde se reparten los nuevos proyectos?

De Fuerteventura a Barcelona: en qué lugares hay nuevos proyectos de Casa 47

Los 22 nuevos proyectos que Casa 47 pondrá en marcha gracias a la cuarta adenda del convenio con el Ministerio de Vivienda se reparte mucho a nivel territorial. Por ejemplo, hay nuevos proyectos de vivienda en varias ciudades gallegas, como A Coruña (que así ya tiene dos activos), Carballo o Lugo. También en el Principado de Asturias, con una nueva iniciativa en Gijón; o en La Rioja, en Logroño.

También caen nuevos proyectos en Castilla y León: León, Valladolid y Ávila suman nuevos proyectos cuando en León ya había dos previos en curso y en las otras dos ciudades ya existía al menos uno. Siguiendo hacia el sur, en Extremadura, Badajoz suma otro nuevo proyecto y Cáceres suma su primero. Y pese a que en Madrid capital no cae ninguno nuevo (ya tienen proyectos en curso, como el de Nuevo Barrio Campamento), hay uno nuevo cerca de Toledo, en Talavera de la Reina.

Mapa de nuevos proyectos de Casa 47 en junio de 2026 Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

En Murcia se anuncia un nuevo proyecto. En la Comunidad Valenciana municipios como Ibi o Castellón de la Plana suman sus primeros proyectos de la entidad pública. Y en comunidades muy tensionadas como Canarias, Andalucía o Cataluña hay despliegue: en la capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, Casa 47 anuncia su primer proyecto. En Andalucía, en el municipio sevillano de Gines, en la capital granadina y en la almeriense Roquetas de Mar.

Por último, en Cataluña se anuncian proyectos en Girona, Santa Coloma de Gramenet (a muy poca distancia de Barcelona) y en Roda de Berà.

El Plan Estatal de Vivienda, ratificado

La ministra Isabel Rodríguez ha enfatizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Casa 47 está conformando "un parque público con el impulso de la Administración General del Estado", "garantizando vivienda asequible" además de "alquileres estables, de larga duración" y también asequibles. Pero esta adenda no es lo único que ha ratificado el Gobierno este martes.

Otro de los acuerdos del Consejo de Ministros relacionados era relativo al Plan Estatal de Vivienda que moviliza 7.000 millones de euros para construir y bloquear indefinidamente la vivienda pública como tal, como pública. El Plan fue presentado en abril pero se sometió a la consideración "y a la aprobación por unanimidad" el mes pasado en una Conferencia Sectorial, ha remachado Rodríguez.

"Subrayo que todas estas viviendas públicas que construiremos con los 7.000 millones del Plan Estatal serán protegidas como tales para siempre", ha incidido la ministra, que también ha destacado que además de incorporar nuevas promociones plantea ayudas a empresas y a particulares. "El Plan tiene efectos retroactivos a 1 de enero, por lo que se van a poder incorporar todas las acciones que ya quepan en este Plan".

Además, el mes que viene el Gobierno transferirá a las comunidades los primeros 800 millones de euros para que empiecen a desplegarlos en sus políticas.