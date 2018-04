Sarah Jessica Parker envía un mensaje a Kim Cattrall por la polémica con 'Sexo en Nueva York'

La posibilidad de una tercera entrega de las películas de Sexo en Nueva York generó una gran polémica, debido al desacuerdo de sus protagonistas para participar en el largometraje. Desde entonces, la sombra de la mala relación ha perseguido a las actrices de la serie y las películas.

Kim Cattrall, que interpreta a Samantha Jones, dejó claro que no quería repetir en una tercera entrega de las aventuras de las cuatro amigas. A raíz de esta confesión, surgieron las historias sobre años de enemistad entre ella y Sarah Jessica Parker.

De hecho, hace apenas dos meses Kim Cattrall utilizaba su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw. En él, aseguraba que Parker no es su amiga y la acusaba de "hipócrita", así como de aprovecharse de la muerte de su hermano para potenciar su imagen de "chica maja".

