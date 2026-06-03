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Inditex bate récord de ventas con 8.750 millones y gana 1.375 en el arranque de 2026
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Inditex bate récord de ventas con 8.750 millones y gana 1.375 en el arranque de 2026

La compañía gallega destaca que el grupo continuó con un "sólido" desempeño operativo en su primer trimestre fiscal, impulsado por la creatividad de sus equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y 'online'.

Redacción HuffPost
Agencias
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, en una imagen de archivo.
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, en una imagen de archivo.Carlos Álvarez/Getty Images

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo.

Las ventas, por su parte, crecieron un 5,8% y alcanzaron 8.750 millones de euros. La venta a tipo de cambio constante creció un 8,8%, al tiempo que el margen bruto creció un 6,9% hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2% (+67 puntos básicos frente al primer trimestre de 2025).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta 2.568 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) avanzó un 7% hasta 1.756 millones de euros y el resultado antes de impuestos se incrementó en un 5,5% y se situó en 1.762 millones de euros, con un margen antes de impuestos del 20,1%.

Un "sólido" desempeño

Inditex ha destacado que el grupo continuó con un "sólido" desempeño operativo en su primer trimestre fiscal, impulsado por la creatividad de sus equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y 'online' y ha subrayado que las colecciones primavera-verano han sido "muy bien recibidas" por sus clientes.

De hecho, las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 han crecido un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con un impacto positivo por efectos de calendario.

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