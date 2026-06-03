Mercedes Milá describe así a Pedro Sánchez y confiesa una de las primeras preguntas que le haría

La periodista y presentadora de televisión Mercedes Milá ha estado en el programa de RTVE Play ¡Menudo cuadro!, el videopodcast de David Insua, David Andújar y Carlota Corredera, y ha hablado del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante la conversación fue preguntada por si le gustaría entrevistar al jefe del Ejecutivo. "Mucho porque le adoro, le quiero mucho, estoy totalmente a favor de él y me parece una persona que está demostrando día sí, día no lo que escribió en aquel libro de Manual de resiliencia", afirmó.

Milá recordó que esa publicación la presentó ella junto a su infatigable compañero Jesús Callejo: "En esa época no me podía interesar menos, pero me leí ese libro y me sorprendió la fortaleza y verlo al natural también".

"Después en los años que ha estado gobernando dijo que las elecciones próximas las celebraremos en el año 2027 y todo el mundo se puso con que no aguantaba ni un año y mira cómo estamos", sentenció, refiriéndose a que estamos en junio del 2026 y el año 2027 está a la vuelta de la esquina.

La invitada también reconoció que no conoce "un caso de político en acción que haya sido resistente y resiliente a todo el mecanismo de la derecha con intención de destrozarlo y de sacarlo de donde está para ver si ganan las elecciones". "No hay caso más duro, pero por supuesto que me gustaría entrevistarle", sentenció.

La pregunta que le haría a Sánchez

Además, fue preguntada por una cuestión que le haría sí o sí en esa entrevista. "No puedes improvisar así a la ligera ni mucho menos, pero en este momento una de las primeras preguntas sería sobre Zapatero", reconoció.

Finalmente, Milá también reconoció haber perdido la confianza en el expresidente Felipe González después de que este haya pedido un adelanto electoral: "Yo no le hago caso a desde hace mucho tiempo. Sinceramente no reconozco al Felipe González que fue presidente del Gobierno, lo ha dicho con una arrogancia, a mí me gustaba el otro".