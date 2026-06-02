Bernie Sanders: "El trabajo creativo de millones de personas ha sido robado por algunas de las personas más ricas del mundo. Es hora de que lo recuperemos"

La voz de Bernie Sanders sigue siendo una de las más seguidas en EEUU, al menos entre el electorado progresista. El que fuera miembro de la Cámara de Representantes durante década y media y lleve casi dos decenios como senador por Vermont, aspiró a ser la baza demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, pero no llegó.

Sus mensajes, en cambio, sí llegan. Recurrentemente, Donald Trump se acuerda de él y le dedica sonoras ofensas por sus planteamientos más sociales. Ahora, Bernie Sanders ha dado que hablar con una columna de opinión en The New York Times.

Bajo el sugerente título de La IA es un recurso público. Deberías poseer la mitad, el influyente político de 84 años señala que "casi con toda seguridad, la inteligencia artificial tecnología más transformadora de la historia". Ante lo que ve como una certeza casi absoluta, se pregunta no tanto si cambiará el mundo, sino "quién poseerá y controlará ese futuro; quién se beneficiará de él y quién se verá perjudicado".

"Seamos claros", prosigue, con el convencimiento de que los infinitos recursos de conocimiento IA "no aparecieron de la nada" en la mente de Sam Altman o Elon Musk, sino que se basa "en nuestra inteligencia colectiva". Un conocimiento que alcanza a todos los campos y que "en su mayor parte, los magnates tecnológicos han incorporado a sus modelos de IA sin permiso, sin reconocimiento y sin compensación".

"En otras palabras, el trabajo creativo de millones de personas —escritores, artistas, músicos, periodistas, profesores, científicos y ciudadanos comunes— ha sido esencialmente robado por algunos de los más ricos del mundo. Es hora de que lo recuperemos", reclama.

Quiere que el pueblo recupere lo que es suyo, al menos en parte. Y por ello "próximamente presentaré la Ley del Fondo Soberano de Inversión en IA de Estados Unidos", una potencial ley que "otorgaría al público una participación directa en las mayores empresas de IA de nuestro país".

¿Cómo?, se pregunta. "Crearía un fondo soberano de inversión mediante un impuesto único del 50%, no sobre las ganancias de OpenAI, Anthropic, xAI y otras empresas, sino pagado con algo mucho más valioso: las acciones".

Bernie Sanders es consciente de que hoy por hoy la mayoría juega a favor de los republicanos, de Trump. Así que mantiene el condicional en sus verbos. Eso sí, si logra que se apruebe la norma "otorgaría al público un papel directo en la determinación del futuro de esta tecnología", que "ya no estaría dictado por un puñado de oligarcas de las grandes tecnológicas".