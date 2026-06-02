Moción de censura para dummies: quién puede ser el candidato, cuántos votos se exigen y cuál es la única que salió adelante

El PP lleva agitando el fantasma de la moción de censura para 'derrocar' a Pedro Sánchez desde que prácticamente la legislatura echó a andar. Y eso que los populares cuestionaron en su momento que el socialista alcanzara el poder utilizando este mecanismo constitucional en el año 2018. Ahora, sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Junts y PNV a darle su apoyo a cambio de convocar elecciones a renglón seguido en el caso de que respalden con votos su moción de censura.

"Hay 184 diputados que pedimos elecciones, ocho más que la mayoría absoluta (...) Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Solo quiero la decencia, limpiar las instituciones y convocar las elecciones. Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del Gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente", dijo este lunes durante una entrevista en televisión.

Lo cierto es que ni PNV ni Junts parecen atreverse a dar sus votos para favorecer un gobierno de PP y Vox. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha jugado con la ironía este martes y ha invitado a Feijóo a viajar a Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont si tiene alguna oferta "seria". Una propuesta que, por supuesto, el PP ha desdeñado.

Pero, ¿qué implica exactamente una moción de censura? ¿Se puede llevar a cabo y convocar elecciones inmediatamente después? A continuación, os damos algunas claves para entender qué podría pasar en el caso de salir adelante.

¿La moción de censura... es legal?

Por supuesto. Es, de hecho, un mecanismo recogido en el artículo 113 de la Constitución. En concreto, se dice: "El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura".

¿Quién puede pedirla?

Para que una moción de censura sea aceptada y debatida en el Congreso debe ser propuesta al menos por la décima parte de la Cámara. Es decir, al menos 35 diputados. En la práctica, sólo el PP puede presentar formalmente una moción de censura de manera independiente. Vox, que tiene sólo 33 diputados, debería 'reclutar' al menos a otros dos diputados de otro partido para presentar la moción de censura... y un candidato a la presidencia del Gobierno.

¿Quién puede ser el candidato?

El candidato a presidir el Gobierno no tiene por qué ser un diputado. De hecho, Pedro Sánchez no era miembro de la Cámara Baja cuando le ganó la moción de censura a Rajoy. Puede serlo cualquier ciudadano que, por supuesto, tenga la nacionalidad española, sea mayor de edad, disfrute de los derechos de sufragio activo y pasivo y no esté inhabilitado por sentencia judicial firme para ejercer empleo o cargo público. De ahí que, por ejemplo, Vox presentara en 2023 al economista e historiador Ramón Tamames como candidato.

Ramón Tamames en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Getty Images

¿Qué plazos existen?

Una vez se presenta la moción de censura, la Constitución establece que no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Además, en los dos primeros días de dicho plazo, podrán presentarse mociones alternativas.

¿Cuántos votos se necesitan?

Para que una moción de censura salga adelante se necesitan, al menos, 176 votos. Es decir, la mitad de votos más uno de los 350 diputados que conforman el Congreso. Además hay una única votación (a diferencia de los debates de investidura, donde hay dos y en la segunda se requiere sólo mayoría simple).

¿Qué pasa si sale adelante? ¿Hay elecciones?

Si la moción de censura es aprobada, el Gobierno debe presentar su dimisión ante el rey en las 24 horas siguientes a su adopción. Al aprobarse la moción de censura se entiende otorgada la confianza al candidato propuesto y el rey deberá nombrarlo Presidente del Gobierno. Pero eso no quiere decir que haya elecciones. La legislatura sigue, pero con un nuevo presidente y un nuevo Gobierno.

¿Podría Feijóo convocar elecciones tras la moción de censura?

Sí, al ser presidente del Gobierno tendría la facultad de disolver las Cámaras y convocar elecciones para, aproximadamente, dos meses después. Pero no estaría obligado a ello hasta que no se agotara la legislatura en julio de 2027.

¿Y qué pasa si fracasara la moción de censura?

Pedro Sánchez seguiría siendo presidente del Gobierno y el PP (o todos los diputados que hubieran presentado esa moción) no podrían presentar otra dentro del mismo período de sesiones. Estos periodos en el Congreso van de febrero a junio y de septiembre a diciembre.

¿Cuántas mociones de censura ha habido en España?

Hasta la fecha, se han celebrado seis mociones de censura en España. Sólo una de ellas, sin embargo, salió adelante. La primera tuvo lugar en 1980 contra Adolfo Suárez y el candidato fue Felipe González. Únicamente contó con 152 votos a favor.

La siguiente la "sufriría" el propio González con Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular) como candidato alternativo en 1987. Pero sólo se ganó los 65 votos de su partido y de Unión Valenciana.

Tuvieron que pasar cuarenta años hasta que Pablo Iglesias se postuló contra Mariano Rajoy. Un año después, en 2018, llegaría la exitosa de Pedro Sánchez como candidato con 180 votos.

El actual presidente del Gobierno ya se ha enfrentado a otros dos intentos de moción en su contra: la de Santiago Abascal en 2020 (votada sólo por su grupo) y la de Vox con Ramón Tamames de candidato en 2023, una vez más con infructuoso resultado.