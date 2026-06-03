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Rosalía se cuela en un examen de la PAU de Galicia con un comentario de texto
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Rosalía se cuela en un examen de la PAU de Galicia con un comentario de texto 

La PAU se está celebrando del 2 al 4 de junio 36 sedes distribuidas por diez municipios gallegos.

Alfredo Pascual
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Rosalía, en una de sus actuaciones más recientes.
Rosalía, en una de sus actuaciones más recientes.Getty Images

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) acostumbran a dejar preguntas curiosas que se hacen virales y acaparan titulares en los medios de comunicación. Muchas veces tienen que ver con famosos que están de actualidad y, para este 2026, no hay una como Rosalía. 

Por ello y tal y como ha informado la Agencia EFE, la cantante catalana y su disco Lux se han colado este año en el primero de los exámenes de las PAU 2026 en Galicia, ya que ha sido el tema sobre el cual los alumnos y alumnas han tenido que realizar un comentario de texto en la prueba de Legua Castellana y Literatura.

El texto que ha caído ha sido el publicado por María de la Pau Janer en el periódico La Vanguardia, con fecha del 13 de noviembre de 2025; una reseña que relaciona la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación de Lux, el último álbum de la cantante Rosalía.

Una de las primeras en salir de la prueba, María Domínguez, que viene del IES Pobra do Caramiñal, ha comentado a la agencia que el tema del texto "molaba", pero que era "algo complicado".

"Relacionaba la sensación de vacío de la sociedad actual y el sentimiento de no pertenecer a ningún sitio con el álbum de Rosalía. Es un tema del que gusta hablar, pero resultaba algo complicado porque era algo filosófico", ha declarado.

El contexto de las PAU

En Literatura, los temas que han caído este año han sido la Generación del 98, a escoger entre los autores Miguel de Unamuno y Antonio Machado; mientras que en las preguntas sobre lecturas obligatorias han tenido que escoger entre La Fundación, de Antonio Buero Vallejo; y El lector, de Julio Verne.

Las pruebas, que ya arrancaron el lunes en la Comunidad de Madrid y en Galicia se celebrarán durante tres jornadas, del 2 al 4 de junio, en hasta 36 sedes distribuidas por diez municipios gallegos (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo, Cee, Viveiro y A Rúa). En total son 13.441 los estudiantes matriculados en Galicia que realizarán los exámenes, lo que supone 495 más que en la convocatoria del año pasado.

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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