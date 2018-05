Tras el revuelo generado por el estado de salud del padre de Meghan Markle a días del enlace real con el príncipe Enrique, la intérprete ha confirmado este jueves que su progenitor no podrá asistir a la boda.

Markle ha emitido un comunicado a través de la cuenta de Twitter de Kensington Palace donde asegura que "siempre" se ha preocupado por su padre y que espera que "se le pueda dar el espacio necesario para centrarse en su salud".

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de mayo de 2018

"Desafortunadamente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para centrarse en su salud.

Me gustaría dar las gracias a todos los que han ofrecido sus generosos mensajes de apoyo. Por favor, sabed lo mucho que Enrique y yo estamos deseando compartir nuestro día especial con vosotros este sábado".

Thomas Markle, el padre de Meghan, contó este lunes a TMZ que había sufrido un infarto al corazón la semana pasada y que había tenido tiempo suficiente para descansar e ir a la boda de este sábado 19 de mayo. Sin embargo, Markle declaró que no iría por "respeto a la familia real".

El martes, contó al mismo medio que el infarto le había producido numerosos daños y que se tenía que someter a una operación este miércoles. "Odio la idea de perderme uno de los mejores momentos de la historia y no poder llevar a mi hija por el pasillo hasta el altar", se lamentó.

Las declaraciones del padre de la actriz de Suits llegan días después de que The Daily Mail hiciese públicas unas fotografías en las que se veía cómo había pactado con unos paparazzis una serie de fotos para mejorar su imagen de cara al enlace real, de las que dijo a TMZ que eran "estúpidas" y "torpes".