La razón por la que no deberías tocar a los auxiliares de vuelo en un avión: "Es algo que no soportamos y ocurre muy a menudo"

Si alguna vez has viajado en avión sabrás de sobra que implica respetar ciertas normas como abrocharse los cinturones cuando se indique, poner en modo avión los dispositivos electrónicos, no fumar o dejar el equipaje de mano guardado debajo del asiento o en los compartimentos superiores.

Sin embargo, hay un gesto aparentemente inofensivo que muchos pasajeros no saben que está prohibido y lo realizan sin pensarlo y que, además, los auxiliares de vuelo aseguran que detestan. Se trata de tocar al personal para llamar su atención.

Es algo tan cotidiano y a la vez tan molesto que cada vez más tripulantes de cabina intentan avisar a los pasajeros mediante vídeos instructivos publicados en redes sociales o incluso en delantales con la frase "do not touch", cuya traducción es "no tocar".

Uno de ellos es la azafata Michelle Montez, con más de 20 años de experiencia, asegura que prácticamente no hay vuelo en el que algún pasajero no la empuje, le toque el brazo o incluso la agarre para pedir algo. "Es casi una rareza cuando no sucede", afirma.

Un problema más habitual de lo que parece

El tema se ha vuelto viral después de que varios auxiliares de vuelo hablaran abiertamente sobre ello en el podcast Jumpseat Chronicles, presentado por los tripulantes Joshua Boyd, Darion Foy y la propia Montez.

Según explican, los pasajeros suelen tocarles para pedir una bebida, llamarles cuando pasan por el pasillo o incluso para hacer preguntas sencillas. Aunque en la mayoría de ocasiones no existe mala intención, muchos auxiliares consideran este comportamiento una falta de respeto hacia su espacio personal.

"Puedes hablar con cualquier auxiliar de vuelo de cualquier aerolínea y todos estarán de acuerdo en que es algo que no soportamos y con lo que lidiamos constantemente", asegura Foy, que incluso reconoce haber sufrido tocamientos inapropiados durante algunos vuelos.

¿Por qué ocurre tanto en los aviones?

Expertos del sector creen que el problema tiene varias explicaciones. Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, señala que el entorno del avión favorece este tipo de conductas.

"Los pasajeros y la tripulación están en espacios muy reducidos. Además, muchas personas dejan de ver a los auxiliares como individuos y los perciben casi como parte del mobiliario del avión", explica. También influye el hecho de que viajar rompe la rutina habitual de las personas y puede hacer que actúen de formas que normalmente evitarían en otros contextos.

"Probablemente no estarías en un restaurante y le darías un codazo a la camarera", compara Sam Wilkins, auxiliar de vuelo y vicepresidente del sindicato TWU Local 556. "Tampoco agarrarías al camarero de una cafetería para pedirle algo".

Cómo llamar correctamente a un auxiliar

Los profesionales del sector dejan claro que entienden perfectamente que los pasajeros necesiten pedir ayuda, hacer consultas o solicitar bebidas. El problema no es la petición, sino el contacto físico.

Por eso recomiendan utilizar gestos con la mano, hablar directamente cuando el auxiliar pase cerca o incluso usar el botón de llamada si se trata de algo urgente. "Si hay que elegir entre tocarme o pulsar el botón, preferimos mil veces el botón", resume Joshua Boyd.